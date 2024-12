DXVK 2.5.2 migliora il supporto per i giochi Windows su Linux

DXVK 2.5.2 è stato rilasciato come secondo aggiornamento di manutenzione alla serie DXVK 2.5. La nuova versione di questo layer di compatibilità basato su Vulkan di D3D9, D3D10 e D3D11 per Linux/Wine include un’implementazione delle interfacce di convalida shader D3D9, quest’ultime necessarie per The Void e molti altri giochi D3D9. Inoltre, aggiunge supporto per VK_FORMAT_A8_UNORM per correggere gli avvisi in vari giochi. L’update risolve problemi di rendering in TopSpin 2K25 e ottimizza il comportamento dei piani di clip disabilitati per i giochi D3D9. Infine, questa versione corregge vari bug per migliorare il supporto per i giochi Alpha Protocol, Borderlands 2, Codename: Panzers, Phase Two e The Sims 2.

DXVK 2.5.2: i problemi risolti su Windows

Oltre a ciò, DXVK 2.5.2 corregge vari problemi che causavano errori nei test di Wine per le implementazioni D3D8 e D3D9 e implementa alcune modifiche di Windows. Se il driver grafico supporta l’estensione VK_EXT_fullscreen_exclusive, DXVK tenterà ora in modo coerente di disabilitare la modalità esclusiva a schermo intero.

Questa iniziativa mira a risolvere i problemi diffusi che molti utenti Windows hanno riscontrato quando tentavano di usare Alt-Tab tra le applicazioni. Inoltre, risolve i vari problemi di visualizzazione che si presentano quando le applicazioni D3D9 interagiscono con le interfacce utente basate su GDI. <ll’intento generale è quello di ridurre al minimo gli imprevisti per i giocatori. Come si legge nel changelog ufficiale: “su Windows, se VK_EXT_fullscreen_exclusive è supportato, DXVK ora tenterà sempre di disabilitare l’esclusivo schermo intero nel tentativo di aggirare i comuni problemi alt-tab, nonché i problemi con numerosi giochi che mescolano D3D9 con interfacce utente GDI. Se questo verrà rispettato dipenderà dal driver grafico“.

Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in DXVK 2.5.2 è possibile consultare la pagina GitHub dedicata. Questo aggiornamento è anche disponibile per il download come tarball sorgente. Naturalmente, gli utenti possono anche installare la nuova versione di DXVK dai repository stabili della propria distribuzione GNU/Linux già dai prossimi giorni.