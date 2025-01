DXVK 2.5.3 riporta la modalità a schermo intero su Windows

DXVK, livello di traduzione basato su Vulkan per Direct3D 9, 10 e 11, utilizzato principalmente per migliorare le prestazioni e la compatibilità dei giochi Windows su Linux tramite Wine o Proton, ha appena rilasciato il suo ultimo aggiornamento, ovvero DXVK 2.5.3. Questo reintroduce l’esclusiva modalità a schermo intero come funzionalità opzionale per gli utenti Windows. Tale mossa risponde al feedback della community riguardo a certi problemi con display a frequenza di aggiornamento variabile, rallentamenti delle prestazioni e HDR. Per impostazione predefinita, questa funzionalità rimane disabilitata. Gli utenti possono comunque abilitarla aggiungendo la riga “dxvk.allowFse = True” nel loro file di configurazione. Come al solito, questa impostazione non fa alcuna differenza sulle piattaforme non Windows.

DXVK 2.5.3: le altre migliorie e bugfix introdotti

La nuova versione include una serie di importanti correzioni di bug e ottimizzazioni per migliorare l’esperienza di gioco complessiva. Ad esempio, DXVK 2.5.3 risolve una regressione che in precedenza causava gravi problemi di rendering in molti titoli Direct3D 8 e 9 che si basano sul rendering a funzione fissa. Inoltre, è stata introdotta una correzione per la generazione di codice shader non valido in alcune rare operazioni di texture per Direct3D 11, che altrimenti innescavano un possibile crash in TopSpin 2k25. Questa versione risolve i problemi legati ai fattori di tassellazione NaN negli hull shader di Direct3D 11. Inoltre, corregge un processo di validazione degli shader difettosi che impediva l’esecuzione fluida di codice shader valido in alcuni scenari di Direct3D 9. Gli sviluppatori hanno anche migliorato il debugging affinando l’opzione “DXVK_DEBUG=markers” rendendo più semplice il tracciamento e la diagnosi dei problemi legati alla GPU.

Ultima novità, DXVK 2.5.3 include miglioramenti specifici per vari titoli di gioco. I giocatori saranno felici di sapere che Arcana Heart 3 Love Max!!!! e The Hurricane of the Varstray -Collateral hazard ora beneficiano di un limite di 60 FPS per aggirare particolari problemi di gioco o di piattaforma. Inoltre, Bright Memory riceve una correzione che impedisce al gioco di favorire la grafica integrata rispetto alle GPU Intel dedicate. Far Cry 5 ottiene invece una soluzione alternativa che affronta il terreno invisibile sull’hardware Intel. In particolare, Halo: The Master Chief Collection e Max Payne 3 hanno ottenuto aggiornamenti che risolvono rispettivamente gli oggetti tremolanti e il rendering interrotto. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche apportate in DXVK 2.5.3, è possibile consultare il changelog completo, pubblicato su GitHub.