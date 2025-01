E se iPhone 16E e 17 Air fossero lo stesso dispositivo?

Secondo quanto riportato in queste ore, Apple potrebbe sorprendere gli utenti decidendo di unire in un unico smartphone iPhone 16E e iPhone 17 Air. Al momento non c’è nulla di confermato, ma sicuramente se ne sta già parlando tanto vista l’importanza del rumor.

iPhone 16E potrebbe essere la stessa cosa del 17 Air

Majin Bu, celebre leaker ed informatore che ha un’affidabilità altalenante nelle anticipazioni di Apple, sostiene che il dispositivo conosciuto internamente con il nome in codice Roma possa essere lo stesso smartphone che verrà presentato come iPhone SE 4, iPhone 16E, iPhone 16SE o iPhone 17 Air.

Finora, le due linee di prodotto erano state sempre distinte: l’iPhone SE si è storicamente posizionato come un modello più economico con componenti delle generazioni precedenti, mentre la linea principale, inclusa la nuova variante Air, è progettata per il mercato premium con caratteristiche all’avanguardia.

Le specifiche trapelate sino ad oggi

Le specifiche riportate da vari rumor rendono questa teoria ancora più intrigante:

iPhone SE 4 dovrebbe essere equipaggiato con il chip A18 , lo stesso previsto per l’iPhone 16, e includere una singola fotocamera posteriore, in linea con la tradizione di questa gamma più economica;

dovrebbe essere equipaggiato con il chip , lo stesso previsto per l’iPhone 16, e includere una singola fotocamera posteriore, in linea con la tradizione di questa gamma più economica; iPhone 17 Air invece, sarebbe un dispositivo di fascia più alta, con il nuovo chip A19 e un design ultra sottile, indicato per una fascia di prezzo più elevata.

L’unico punto in comune rilevante tra le due linee di prodotto sembrerebbe essere la presenza di una singola fotocamera posteriore.

A rendere questa voce ancora più difficile da credere è il fatto che Apple ha in programma di presentare l’iPhone SE 4 entro aprile 2025, mentre la serie iPhone 17 è attesa per settembre dello stesso anno, secondo quanto riportato anche dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, fonte generalmente più affidabile.

Inoltre, i prezzi previsti differiscono sensibilmente:

iPhone SE 4 : atteso sotto i 500 dollari , per un pubblico attento al budget;

: atteso sotto i , per un pubblico attento al budget; iPhone 17 Air: stimato intorno agli 800 dollari, posizionato come un dispositivo premium.

Quanto è plausibile questa teoria?

Nonostante la voce possa sembrare fantasiosa, l’idea che Apple possa cercare di semplificare le sue linee di prodotto non è del tutto da escludere. Tuttavia, la chiara differenza di target e di posizionamento tra le due gamme rende improbabile una fusione totale dei dispositivi.

Al momento, resta una speculazione interessante, ma l’approccio tradizionale di Apple lascia pensare che le linee SE e Air continueranno ad esistere separatamente per rispondere a esigenze diverse del mercato.