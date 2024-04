eBay e la nuova funzione Shop the look: l'IA che ti aiuta nello shopping

eBay ha di recente presentato una nuova funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale, battezzata Shop the look.

Questa offre agli utenti una serie di indumenti, aiutandoli a scegliere quali vestiti acquistare, in base agli articoli già acquistati in passato sulla piattaforma, il tutto con un pizzico di attenzione rispetto alla moda e al trend del momento.

D’altro canto, eBay può contare su una mole di dati enormi: la piattaforma è attiva da decenni e, potendo contare su milioni di utenti e miliardi di immagini, non ha avuto grande difficoltà ad alimentare il modello IA che è alla base di Shop the look.

Shop the look di eBay applica l’Intelligenza Artificiale al contesto della moda

Nel comunicato legato al lancio della nuova funzione, eBay ha spiegato come Shop the Look sia a tutti gli effetti una sorta di “Porta d’accesso per il mondo della moda” per i clienti dell’e-Commerce.

D’altro canto l’IA applicata a questo contesto non è una novità assoluta. In passato, per esempio, Pinterest ha presentato una funzionalità che consente alle donne di utilizzare una propria fotografia per poter individuare il vestiario più adatto al proprio stile.

Anche Amazon, storico concorrente di eBay, sta applicando con sempre maggiore frequenza l’IA nelle proprie strategie commerciali. Giusto qualche giorno fa, la piattaforma ha annunciato il rilascio di uno strumento utile per creare pagine prodotto attraverso l’IA.

eBay è un colosso della vendita online, essendo un portale attivo dall’ormai lontano 1995. La società, con sede a San Jose in California, conta più di 12.000 dipendenti ed è quotata al NASDAQ. Nonostante la concorrenza di Amazon, di fatto, resta comunque un vero e proprio colosso della vendita online.