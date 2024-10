Ecco Jarvis, la nuova IA di Google per facilitare acquisti tramite Chrome

La testata giornalistica The Information ha riportato come Google sarebbe a lavoro su progetto denominato Jarvis. Questo, basato sull’Intelligenza Artificiale, dovrebbe permettere di facilitare l’acquisto di prodotti e la prenotazione di voli attraverso Chrome.

Questa nuova funzione del browser non è una novità assoluta: già nel corso del Google I/O 2024, tenutosi lo scorso maggio, la compagnia aveva preannunciato l’IA multimodale Gemini Nano nella versione desktop di Chrome.

The Information ha preso contatti con diverse persone che hanno a che fare con il progetto e, le stesse, hanno confermato come questo dovrebbe funzionare attraverso Gemini 2.0, una versione avanzata dell’ormai famosa IA proposta da Google.

Il lancio di Jarvis e Gemini 2.0? L’attesa potrebbe essere breve

Jarvis dovrebbe essere interamente progettato per lavorare su Chrome, interagendo con pressoché qualunque contenuto a schermo riprodotto dal browser. Secondo gli informatori, i primi test sullo strumento IA avrebbero fatto emergere una scarsa reattività.

Ciò sembra essere dato dalla mole di dati che l’IA deve elaborare e non solo. Come riportato dal sito 9to5Google Jarvis potrebbe lavorare ancora da cloud e non da macchina locale, il che non aiuterebbe sotto il punto di vista prestazionale.

Secondo quanto emerso, lo strumento potrebbe essere rilasciato già nel prossimo mese di dicembre. Come tempistiche, di fatto, il suo debutto corrisponde ad altre voci che vedono Gemini 2.0 lanciato nello stesso periodo.

L’iniziativa di Google rispetto al suo browser non è unica nel suo genere. Microsoft, per esempio, sta lavorando per sviluppare il promettente Copilot Vision. Quest’ultima dovrebbe risultare una funzione basata sull’IA in grado di interagire con testo e immagini riprodotte da Edge. Anche Claude di Anthropic sembra avere intenzione di muoversi in questa direzione.