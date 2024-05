Ecco le "tende insonorizzate" per bloccare i rumori

Viene definita come “seta insonorizzata” ed è un tessuto che potrebbe portare una piccola rivoluzione nel settore dell’acustica.

Realizzata grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT), questo materiale sembra in grado di creare un ambiente silenzioso, andando ad assorbire i suoni circostanti, utilizzando una tecnologia molto interessante, soprattutto nel contesto delle smart home del futuro.

Si parla di un vero e proprio sistema di cancellazione del rumore, con il tessuto che reagisce alle onde sonore creandone altre opposte, di fatto andando ad attutire le prime. Stiamo parlando di fibre piezoelettriche, intrecciate nel classico tessuto, capaci di emettere segnali elettrici se sottoposte a vibrazioni.

Questa soluzione, oltre alla realizzazione di tende insonorizzate, potrebbe trasformare i tessuti in veri e propri microfoni, portando alla produzione e commercializzazione di nuovi e interessanti dispositivi.

Tende insonorizzate: come funzionano e come saranno sviluppate in futuro?

Va comunque detto che, almeno in un primo momento, le tende insonorizzate hanno dimostrato dei limiti. Le stesse, infatti, sembravano essere efficaci solo in aree molto piccole.

Come ovviare a tutto ciò? Questa problematica è stata, perlomeno in pare, affrontata con successo abbinando un sistema di controllo delle vibrazioni nelle fibre, costringendo il tessuto a rimanere fermo.

Ciò si traduce in un effetto schermatura, in quanto le tende vanno a bloccare fisicamente la propagazione delle onde sonore che le attraversano. Con questa introduzione, le tende si sono dimostrate capaci di un’elevato grado di riduzione del suono, riuscendo a ridurre le onde sonore fino al 75%. E non è finita qui.

In futuro, lo stesso gruppo di ricercatori ha annunciato di avere intenzione di studiare nuovi tessuti, in grado di essere ancora più efficienti in questo ambito. Di fatto, le attuali tende insonorizzate potrebbero essere solo il primo prodotto di una lunga serie che, nel giro di pochi anni, potrebbero raggiungere le nostre case.