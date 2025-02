Ecco quanto puoi risparmiare con una tariffa energetica a prezzo bloccato

Le bollette energetiche sono una delle voci di spesa più importanti in un bilancio familiare. Con l’aggravante che, a differenza per esempio della rata del mutuo, della retta scolastica o di quella dell’automobile, non sono fisse ma variabili. Dipendono certamente dai consumi, ma anche dal prezzo della materia prima energetica. Questa può variare anche di molto e le previsioni per i prossimi mesi sono piuttosto critiche. Ecco perché sottoscrivere un’offerta con il costo della materia prima bloccato per un anno può essere una soluzione. Scopriamo quanto si può effettivamente risparmiare all’anno attivando Octopus Fissa 12M.

Un confronto sulle tariffe energetiche

Mediamente una famiglia consuma ogni anno 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas. Il costo della materia prima energetica è, mediamente, di 0,175€/kWh per l’energia elettrica e di 0,65€/Smc per il gas. Facendo un rapido calcolo si ottiene una spesa annua di 1.382,50€ (472,50€ per la Luce e 910€ per il Gas).

Sottoscrivendo Octopus Fissa 12M, l’offerta che prevede la materia prima Luce a 0,143€/kWh e la materia prima Gas a 0,54€/Smc, si andrebbero a spendere all’anno 1.142,10€ (386,10€ per la Luce e 756€ per il Gas). Complessivamente, quindi, si risparmiano 240,40€, ovvero il 17,4% in meno.

Ma c’è di più. Questa previsione tiene conto di uno scenario in cui il prezzo della materia prima energetica non sale a livelli vertiginosi, eventualità comunque non da escludere. In quel caso l’offerta Octopus Fissa 12M si rivelerebbe ancora più conveniente consentendo non solo di risparmiare centinaia di euro all’anno, ma anche di vivere con serenità i prossimi dodici mesi.

L’aumento improvviso e incontrollato dei costi dell’energia, infatti, potrebbe mettere a dura prova le finanze delle famiglie che con fatica mese dopo mese cercano di far quadrare i conti. La certezza della tariffa fissa per la materia prima energetica consente di affrontare con maggiore serenità anche questo tipo di gestione.