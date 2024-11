elementary OS 8 “Circe” ufficiale con PipeWire di default

Il team di elementary OS ha rilasciato oggi elementary OS 8 (nome in codice Circe). Si tratta dell’ultima versione stabile di questa distribuzione, dotata del moderno ambiente desktop Pantheon con nuove funzionalità e miglioramenti. Basato su Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) e sul kernel Linux 6.8, elementary OS 8 introduce una nuova Secure Session per garantire che le app rispettino la privacy degli utenti. Vi è poi un nuovissimo dock con funzionalità di multitasking produttivo e gestione delle finestre e PipeWire come server multimediale predefinito. Come affermato da Danielle Foré, sviluppatrice principale di elementary OS: “Nella nuova Secure Session powered by Wayland, le app saranno più limitate e richiederanno il consenso per le funzionalità di sistema. La Secure Session supporta anche le modalità DPI miste e un supporto migliorato per i gesti multi-touch“.

elementary OS 8: tutte le novità incluse nella distribuzione

elementary OS 8 aggiunge anche il supporto per quattro nuovi portali FreeDesktop.org, tra cui Color Picker, Screenshot, Screencast e Wallpaper. Include anche il supporto per la regolazione delle autorizzazioni di runtime per le app Flatpak nel Flatpak Permissions Store, insieme al supporto immediato per il portale delle applicazioni Flathub. Questa versione aggiorna anche l’AppCenter, l’app store predefinito di elementary OS. Adesso è presente un nuovo badge “Made for elementary OS” per le app. Inoltre, include un link “Sponsor” per gli sviluppatori di app che finanziano lo sviluppo delle loro app utilizzando piattaforme di terze parti e un link diretto al codice sorgente dell’app (ove disponibile).

Tra le altre modifiche degne di nota, elementary OS 8 rinnova la navigazione tramite tastiera e il supporto per gli screen reader. Inoltre, riprogetta le Impostazioni di sistema con un aspetto moderno, aggiunge un nuovo menu Impostazioni rapide, rinnova completamente i puntatori con più colori, bordi più morbidi e angoli più arrotondati e aggiunge una versione sfocata dello sfondo nella Visualizzazione multitasking. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse, gli utenti interessati possono consultare la pagina con l’annuncio completo. elementary OS 8 (Circe) è già disponibile come immagine ISO live dal sito web ufficiale. Sfortunatamente, il sistema non offre attualmente un modo automatico per l’aggiornamento tra le versioni principali. Tuttavia, gli utenti possono conservare i propri dati personali quando installano la nuova versione.