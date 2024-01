Ubuntu 24.04 LTS sarà alimentato dal kernel Linux 6.8

Canonical ha annunciato durante il fine settimana i suoi piani per il kernel predefinito utilizzato nella prossima versione di Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Questo dovrebbe essere rilasciato con la prossima serie di kernel Linux 6.8. Anche se mancano ancora tre mesi al rilascio di Ubuntu 24.04 LTS, previsto per il 25 aprile 2024, si ha già un quadro generale delle nuove funzionalità che verranno implementate nella decima versione di Ubuntu LTS (supporto a lungo termine) di Canonical. La più grande modifica sarà l’imminente serie di ambienti desktop GNOME 46. Questo apporterà numerose nuove funzionalità e miglioramenti, come un migliorato file manager Nautilus (Files), supporto integrato per immagini WebP, un’app Impostazioni più snella, supporto per la configurazione headless per Xwayland con il driver grafico NVIDIA, accessi remoti headless tramite GDM (GNOME Display Manager) e molto altro.

Ubuntu 24.04 LTS: possibile provare già la versione in fase di test

La conferma dell’introduzione del kernel Linux 6.8 su Ubuntu 24.04 LTS arriva proprio dall’Ubuntu Kernel Team di Canonical. Tale kernel è attualmente in via di sviluppo, con una seconda Release Candidate disponibile per i test pubblici a partire dal 28 gennaio 2024. Per garantire che non ci siano problemi hardware quando Ubuntu 24.04 LTS verrà lanciato a fine aprile, Canonical ha fornito build sperimentali dell’ultimo kernel Linux 6.8 Release Candidates per i primi utilizzatori di Ubuntu 24.04 LTS che vogliono provarlo (accessibile ppa:canonical-kernel-team/unstable). Tuttavia, al momento non sono disponibili build Linux 6.8 per Ubuntu 24.04 LTS.

Ubuntu Kernel Team ha annunciato che aggiungerà anche alcune modifiche specifiche di Ubuntu. Tra queste vi sono un nuovo set di patch Apparmor/Stacking LSM, l’applicazione del controllo ABI retpoline, la sostituzione di Ubuntu FAN con OVN/OpenVSwitch/MicroOVN soluzioni basate su turni, deprecazione dei turni e utilizzo dell’ultimo GCC con puntatori ai frame abilitati. L’arrivo del kernel 6.8 è un’ottima notizia per tutti coloro che vorranno installare o aggiornare i loro precedenti sistemi Ubuntu LTS alla serie Noble Numbat. Anche se il kernel Linux 6.8 non è una serie LTS, garantisce il supporto per l’hardware più recente e offre l’accesso alle funzionalità più recenti. Come accennato, la distribuzione è in fase di test. Per poter installare la versione stabile di Ubuntu 24.04 LTS bisognerà attendere i prossimi mesi.