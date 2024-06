Elon Musk bandisce gli iPhone dalle sue aziende: ecco perché

Elon Musk, il proprietario di aziende come Tesla, SpaceX, X e xAI ha annunciato che vieterà l’utilizzo di dispositivi Apple tra i suoi dipendenti.

Questa decisione alquanto drastica è stata presa dall’imprenditore di origine sudafricana quando ha saputo dell’integrazione di ChatGPT nell’ecosistema Apple. Sebbene lo stesso Musk sia uno dei membri fondatori di OpenAI, lo stesso ha preso le distanze dalla startup, con tanto di annesse polemiche. Secondo Musk, l’utilizzo di ChatGPT nel suo contesto aziendale rappresenta una “Violazione della sicurezza inaccettabile“.

Nelle scorse ore, lo stesso ha avuto affermazioni poco lusinghiere tanto verso OpenAI quanto verso ChatGPT.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Stop ad Apple nelle aziende di Musk a causa di ChatGPT

Di fatto, Elon Musk sembra aver già fatto scoppiare una vera e propria guerra contro la partnership tra Apple e ChatGPT, annunciata nella giornata di ieri nel contesto del WWDC24.

Rispondendo a un tweet di Tim Cook, poi, l’eccentrico uomo d’affari ha definito Apple Intelligence come una sorta di “Inquietante spyware“, aggiungendo poi come Apple non abbia idea di come OpenAI tratti i dati.

D’altro canto, la faida tra OpenAI e Musk è nota al pubblico da tempo. La stessa ha portato alla nascita di Grok, la nuova IA creata da xAI per contrastare i chatbot di OpenAI e Anthropic definiti come woke e dunque schierati ideologicamente.

Nella serata di ieri, Apple ha assicurato come i dati trattati tramite ChatGPT e Siri siano totalmente sicuri per quanto concerne la privacy, anche grazie all’implementazione di Apple Intelligence, la nuova IA lanciata proprio ieri dalla compagnia di Cupertino.

Nonostante i proclami di Musk, sembra difficile che lo stesso sia in grado di mantenere la parola. L’imprenditore ha migliaia di dipendenti sparsi in tutto il mondo e, obbligare alcuni di essi a cambiare dispositivo mobile, potrebbe non essere così fattibile.