Ricordo con polemica inclusa: com'era OpenAI e cos'è diventata, dice Musk

Elon Musk, cofondatore di OpenAI, da anni allontanatosi dalla società, pubblica alcune foto dei primi passi dell'innovativa startup e non perde l'occasione per lanciare una nuova frecciata ai vertici dell'azienda. Di aperto non ha più nulla e l'idea dell'approccio open source è ormai, da tempo, calpestata.