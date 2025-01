Elon Musk vuole riportare in vita Vine, app del passato recente

Sembrerebbe incredibile ma non lo è a quanto pare: in queste ore infatti è stato annunciato da Elon Musk un grande ritorno. Il magnate di Tesla infatti avrebbe parlato di un ritorno di un’app in passato molto ben voluta dagli utenti, ovvero Vine. Qualcuno probabilmente ricorderà la piattaforma che fino al 2016 permetteva agli utenti di pubblicare dei video di breve durata, un po’ come TikTok. Tutto sembra arrivare in un momento molto strategico, con Elon Musk che infatti potrebbe fare concorrenza proprio all’applicazione social che lo scorso 19 gennaio è scomparsa per qualche ora negli USA.

Vine: la piattaforma che ha fatto scuola nei video brevi

Per chi non lo ricordasse, Vine è stata una delle prime piattaforme di video brevi a conquistare una vasta community globale. Con video di appena sei secondi, gli utenti erano chiamati a esprimere la propria creatività in tempi record. L’app ha segnato un’epoca, influenzando profondamente il panorama delle piattaforme social, prima di essere chiusa improvvisamente.

Ora, Elon Musk punta a riportarla in auge, integrandola nell’ecosistema di X. La visione di Musk è quella di trasformare X in un’app “universale”, che combini messaggistica, pagamenti, video e intrattenimento in un’unica piattaforma.

Vine pronta a tornare: il mercato diventerebbe più competitivo

Il mercato dei video brevi è attualmente dominato da colossi come TikTok e Instagram, ma il recente ban di TikTok negli Stati Uniti ha aperto nuove opportunità. Musk vuole sfruttare questo momento per posizionare Vine come un’alternativa credibile, inserendola nel già vasto universo di X.

In realtà non è la prima volta che si parla di un ritorno di Vine. Due anni fa infatti Elon Musk aveva fatto partire un sondaggio in cui chiedeva agli utenti di Twitter se gli sarebbe piaciuto rivedere l’applicazione. Ovviamente il miliardario si ritroverà di fronte ad una missione molto difficile, in quanto ci sarebbe bisogno di tanto lavoro sul codice originale dell’app.