Energia sostenibile e vantaggi economici: le proposte green di Sorgenia

Cambiare operatore energetico rappresenta per molti la speranza di poter risparmiare sui costi delle bollette Luce e Gas. Indubbiamente le possibilità ci sono, ma è importante saperle valutare andando a cogliere il reale risparmio. Questo non è qualcosa di astratto, ma una realtà concreta che varia caso per caso. Per questo è fondamentale l’approccio offerto da Sorgenia che non solo propone offerte vantaggiose dal punto di vista economico, ma indica anche nel dettaglio come calcola l’offerta più adatta per ogni singola esigenza. Scopri ora quanto puoi risparmiare.

Perché passare a Sorgenia

Sorgenia è il leader nella fornitura di energia 100% rinnovabile, offrendo soluzioni eco-friendly per la casa. Con le sue proposte green, c’è la possibilità di ridurre l’impatto ambientale dei propri consumi e, al tempo stesso, beneficiare di vantaggi economici.

Le offerte Luce e Gas di Sorgenia, infatti, consentono di risparmiare anche diverse centinaia di euro sulle bollette. Questo perché, una volta inserita la stima dei consumi nel preventivatore online, Sorgenia restituisce due diverse tipologie di offerte: una a prezzo fisso (Next Energy Smart) e una a prezzo indicizzato (Next Energy Sunlight).

Con la tariffa a prezzo fisso si ha la certezza che il costo della materia prima (luce e gas) rimane invariato per 12 mesi prevenendo così i rincari e avendo una maggiore prevedibilità su quanto si andrà a spendere nei mesi successivi. Con la tariffa a prezzo indicizzato, invece, il costo della materia prima varia in base all’andamento dei mercati con la possibilità di risparmiare nel caso in cui i prezzi di mercato diminuiscono.

Con Sorgenia, quindi, si persegue un duplice obiettivo. Da una parte il risparmio economico sulle bollette energetiche e dall’altra il contrasto ai cambiamenti climatici potendo contare su energia 100% green. Scegliere Sorgenia significa compiere un passo concreto verso un futuro più green: la transizione energetica non è mai stata così conveniente e accessibile.