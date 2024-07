Epic Games: Fortnite sarà sugli app store iOS di terze parti

Epic Games, attraverso un annuncio sul suo blog ufficiale, ha fatto sapere nelle scorse ore come abbia intenzione di portare Fortnite sull’app store iOS di terze parti AltStore PAL. La piattaforma di gaming, inoltre, ha annunciato il futuro supporto ad almeno due altri store di terze parti.

Nonostante l’annuncio, Epic non ha però specificato le tempistiche per portare il famoso videogioco su AltStore PAL. Tra l’altro, secondo quanto affermato dalla portavoce Natalie Munoz durante un’intervista a The Verge, la piattaforma avrebbe intenzioni simili anche per un altro titolo di rilievo come Rocket League Sideswipe.

We’ve announced our new strategy for bringing Epic’s games to mobile stores: not only the soon-to-launch Epic Games Store for mobile, but also other independent mobile stores that give all developers a fair deal, including https://t.co/wX14FI47KZ.https://t.co/mp3lq3fFbc — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 25, 2024

Epic Games apre ad AltStore PAL e taglia con Galaxy Store: ecco perché

L’entusiasmo, a quanto pare, non è solo da parte di Epic. Anche Riley Testut di AltStore, infatti, ha commentato affermando come vi sia grande entusiasmo per l’arrivo del celebre battle royale sullo store.

Allo stesso tempo, la piattaforma ha però intenzione di fare un passo indietro rispetto al Galaxy Store di Samsung, con il ritiro di Fortnite e di altri giochi. Secondo l’azienda, tale mossa è dovuta a due fattori distinti. La prima è l’integrazione della funzione Auto Blocker di Samsung, mentre la seconda riguarda le rivelazioni pubbliche per quanto riguarda la causa tra Epic e Google in fase di svolgimento.

Negli scorsi mesi tra Epic Games e Apple vi sono stati momenti di grandi tensione ma, l’arrivo su store di terze parti di Fornite potrebbe essere un momento di distensione tra le due compagnie.