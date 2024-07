Tra le novità dei nuovi smartphone Galaxy di Samsung c’è Blocco Automatico, uno strumento di protezione che da questo momento, di default, impedisce agli utenti di effettuare il sideloading delle app Android.

Questo tool è stato introdotto da Samsung con la One UI 6, quindi con Android 14. Inizialmente la funzionalità era progettata per aiutare l’utente a difendersi dai malware, ma ora, e più precisamente la One UI 6.1.1, è stata aggiornata per includere anche il blocco delle app installate tramite la pratica del sideloading. Non che sia una sorpresa, dal momento che la società sudcoreana la sconsiglia apertamente per via dei rischi annessi.

«Le app che trovi su Google Play, Amazon Appstore o Galaxy Store hanno una sicurezza certificata, mentre le app provenienti da sideload attraverso altre fonti possono essere una specie di Wild West: senza regole e potenzialmente pericolose», si legge nella pagina informativa.

Come disattivare la funzione Blocco Automatico sugli smartphone Samsung

Come riportato da Android Authority, i primi smartphone con questa restrizione sono il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6, presentati da Samsung solo pochi giorni all’evento Unpacked di Parigi. Durante il processo di configurazione, infatti, all’utente viene mostrata una pagina con tutte le informazioni riguardanti proprio Blocco Automatico.

L’impostazione è attivata di default, ma può essere disattivata sia in fase di configurazione che in un secondo momento, mediante le impostazioni dello smartphone. Per il secondo caso, basta seguire il percorso Impostazioni > Sicurezza e Privacy > Blocco Automatico e posizionare su off il toggle di quest’ultima voce.

Una volta fatto ciò, lo smartphone Samsung Galaxy può essere utilizzato “come un tempo” e come tutti gli altri dispositivi Android. Per chi non teme le minacce che potrebbero portare con sé gli APK provenienti da fonti alternative e non controllate come il Google Play Store, sono necessari davvero pochi step.

Presumibilmente questa stessa modifica si applicherà agli altri dispositivi Samsung sui quali sarà possibile scaricare e installare la versione 6.1.1 della One UI.