eSIM Airalo: ecco il codice esclusivo per risparmiare il 15%

All'interno dell'articolo trovate il codice promozionale che vi permette di risparmiare il 15% sull'acquisto di un piano eSIM.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 apr 2026
eSIM Airalo: ecco il codice esclusivo per risparmiare il 15%

Se in previsione di una vacanza all’estero si sta considerando l’acquisto di una eSIM per continuare a navigare in Internet, Airalo rappresenta una delle scelte migliori per i suoi prezzi concorrenziali, la libertà dei dati illimitati e la copertura di rete.

C’è poi un altro motivo per scegliere Airalo: la possibilità di risparmiare il 15% sul piano eSIM desiderato utilizzando in fase di acquisto il codice promozionale ESIMTECH15: l’extra sconto è visualizzabile dopo pochi istanti all’interno del proprio carrello.

Pagina piani eSIM Airalo

airalo

I vantaggi di Airalo

Fino ad oggi pochi servizi eSIM offrono ai loro clienti piani con dati illimitati. Tra le poche eccezioni figura Airalo, che permette dunque di usufruire della più ampia libertà possibile: grazie ai Giga senza limiti sarà come navigare in Internet da casa o in Italia con un’offerta mobile ricca di Giga.

Un altro vantaggio è la possibilità di guadagnare ad ogni nuovo viaggio fino al 10% di cashback di quanto speso per il piano eSIM. La percentuale di rimborso è in base al numero di eSIM acquistate, di conseguenza maggiore è il numero di viaggi più alto sarà il valore del cashback che si può guadagnare.

Infine è attivo un programma referral tramite il quale è possibile ottenere 3 euro in Airmoney per ogni amico invitato a usare Airalo (a loro volta anche gli amici riceveranno uno sconto per l’acquisto del piano eSIM desiderato). Per concludere ricordiamo che gli utenti possono sfruttare il saldo Airmoney per beneficiare di una riduzione di prezzo in seguito all’acquisto di un nuovo piano eSIM.

Pagina piani eSIM Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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