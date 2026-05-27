Utenti in fuga da Google a causa dell'AI: DuckDuckGo cresce del 30%

DuckDuckGo sta registrando una crescita significativa proprio mentre Google accelera l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel proprio motore di ricerca.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, le installazioni del browser e dell’app sono aumentate del 30% rispetto all’anno precedente, un incremento che la società collega direttamente alla reazione degli utenti verso le AI Overview introdotte da Google Search.

Fondata nel 2008, DuckDuckGo ha costruito la propria identità attorno a privacy e semplicità di utilizzo: nessuna profilazione pubblicitaria, tracciamento cross-site limitato e, negli ultimi anni, un ecosistema ampliato con browser proprietario, protezione email e strumenti AI opzionali.

Perché le AI Overview di Google stanno spingendo utenti altrove

Google ha esteso progressivamente le risposte generate da Gemini direttamente nei risultati di ricerca, mostrando riepiloghi automatici prima dei classici link web.

L’obiettivo è velocizzare le risposte e trattenere gli utenti all’interno della piattaforma. Una parte del pubblico però non gradisce: le critiche riguardano imprecisioni, presenza eccessiva anche in query semplici e soprattutto una perdita di controllo sull’esperienza. Il motore decide autonomamente quando mostrare contenuti generati dall’AI, rendendo spesso meno immediato l’accesso alle fonti originali.

DuckDuckGo sta cercando di trasformare questa frustrazione in vantaggio competitivo, sottolineando che le proprie funzioni AI rimangono opzionali e che i risultati tradizionali mantengono ancora un ruolo centrale nell’interfaccia. La crescita di DuckDuckGo non significa rifiuto dell’AI a prescindere. A testimonianza di ciò, l’azienda ha introdotto Duck.ai, uno strumento che permette di usare modelli di terze parti come quelli di OpenAI, Anthropic e Meta con maggiore anonimato.

Le richieste passano attraverso proxy controllati da DuckDuckGo che separano identità utente e query AI, senza costruire profili pubblicitari individuali. Il browser include inoltre blocco tracker, protezione cookie, gestione automatica HTTPS e sistemi anti-fingerprinting. La posizione è chiara: non un motore anti-AI, ma una piattaforma che lascia più controllo all’utente.

Privacy, dati e pressione normativa: il contesto che conta

L’intero settore search sta cambiando rapidamente. Microsoft integra Copilot in Bing, OpenAI sperimenta modalità conversazionali in ChatGPT, Perplexity costruisce motori di risposta basati su LLM. La distinzione tra motore di ricerca e assistente AI diventa sempre meno netta. Per molti utenti questo introduce problemi concreti: interfacce più complesse, risposte non sempre verificabili e riduzione del traffico verso i siti originali.

Sul fronte normativo, in Europa il Digital Markets Act e l’AI Act aumentano la pressione sulle grandi piattaforme; negli Stati Uniti proseguono le indagini antitrust che coinvolgono Google Search. I sistemi generativi richiedono enormi quantità di dati per addestramento e personalizzazione, espandendo inevitabilmente le infrastrutture di tracciamento.

DuckDuckGo prova a distinguersi con annunci contestuali basati sulla query corrente, non sullo storico personale. Google resta dominante con quote superiori all’80% a livello globale, e un aumento del 30% non modifica gli equilibri nel breve periodo. Segnala però che una parte del pubblico cerca esperienze più trasparenti e controllabili, uno spazio che DuckDuckGo intende occupare.