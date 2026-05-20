Google rivoluziona la casella di ricerca dopo 25 anni

Google ha ufficialmente dichiarato chiusa l’era della ricerca tradizionale.

Durante l’evento Google I/O 2026, la VP of Search Elizabeth Reid ha annunciato una serie di aggiornamenti profondi che trasformano Search da motore di indicizzazione a piattaforma agentiva basata sull’Intelligenza Artificiale.

Il segnale più concreto arriva dai numeri: AI Mode ha superato un miliardo di utenti mensili a un solo anno dal lancio, con query più che raddoppiate ogni trimestre. Non si tratta di un’evoluzione incrementale: il modello query-link-ranking che ha dominato gli ultimi vent’anni di navigazione web sta cedendo il posto a qualcosa di strutturalmente diverso.

Una nuova casella di ricerca e risposte generate in tempo reale

Il cambiamento più visibile riguarda l’interfaccia di ricerca stessa. Google ha introdotto il più grande aggiornamento alla casella di ricerca degli ultimi 25 anni: completamente riprogettata con AI, si espande dinamicamente per dare spazio a domande articolate e include suggerimenti intelligenti che vanno ben oltre il classico autocomplete. L’input non è più limitato al testo: è possibile cercare usando immagini, file, video o tab di Chrome come punto di partenza.

Sotto il cofano, Search passa a Gemini 3.5 Flash come modello predefinito in AI Mode per tutti gli utenti a livello globale, portando capacità agentive e di ragionamento direttamente nel motore di ricerca. La risposta generata non sostituisce il web, ma lo riorganizza: il sistema costruisce sintesi multi-fonte con link contestuali, mantenendo il contesto tra una domanda e l’altra per conversazioni più profonde e coerenti. Grazie alle nuove capacità di generative UI basate su Google Antigravity, Search può costruire layout personalizzati con visualizzazioni interattive, tabelle e simulazioni in tempo reale in risposta a qualsiasi domanda, inclusa la creazione di veri e propri mini-app o dashboard su misura per compiti ricorrenti.

Agenti informativi e prenotazioni autonome

La svolta più significativa riguarda l’introduzione degli agenti all’interno di Search. Operando in background, 24 ore su 24, questi agenti informativi monitorano il web in modo continuo, inclusi blog, siti di notizie, social e dati in tempo reale su finanza, shopping e sport, per notificare l’utente quando emergono aggiornamenti rilevanti rispetto a una query specifica. Un esempio concreto: chi cerca casa può descrivere i criteri esatti e lasciare che l’agente scansioni autonomamente le nuove inserzioni.

Le capacità agentive si estendono anche alle prenotazioni. Per categorie come riparazioni domestiche, beauty e cura degli animali, Google può chiamare i fornitori di servizi direttamente per conto dell’utente, riducendo ulteriormente la distanza tra ricerca e azione. Sul fronte dell’intelligenza personale, Personal Intelligence in AI Mode viene estesa a quasi 200 paesi in 98 lingue, senza necessità di abbonamento, con la possibilità di connettere Gmail e Google Foto per risposte contestualizzate alla vita dell’utente.

Cosa cambia per chi produce contenuti

Per publisher, SEO e web writer, la trasformazione ha implicazioni dirette e devastanti. Se l’informazione viene elaborata e presentata direttamente da Search, il traffico verso le fonti originali tende a ridursi in modo drastico.

I sistemi di estrazione automatica privilegiano contenuti facilmente segmentabili, con markup semantico chiaro e struttura informativa verificabile. Resta da capire come realtà più o meno vaste nel contesto editoriale possano mantenersi in vita in un contesto dove, la creazione di nuovi contenuti, comporterà sempre meno vantaggi per chi opera nel settore.