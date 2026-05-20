eSIM Saily: internet in 200 paesi senza costi di roaming

Viaggiare fuori dall’Europa ha dei costi non indifferenti: non soltanto per ragioni logistiche, ma anche per restare connessi a casa. Bisogna optare per reti WiFi pubbliche spesso poco sicure e, quando non presenti, affidarsi a una SIM locale da comprare da qualche parte. In alternativa, c’è il roaming: ma a che prezzo? La vera alternativa che risolve tutto è invece Saily: avrai piani dati eSIM pronti per navigare in tutto il mondo e con tariffe estremamente convenienti.

Con Saily trovi sempre la tariffa perfetta per il tuo itinerario con pacchetti dati su misura per oltre 200 paesi nel mondo: puoi scegliere un piccolo piano da 1GB oppure optare per un massiccio piano fino a 100GB che sia valido per sei mesi se sei un nomade digitale in giro per l’Asia.

Quel che conta, comunque, è che non ci saranno sorprese in bolletta: con Saily paghi il pacchetto in anticipo e saprai esattamente quanto andrai a spendere per la tua connessione internet evitando il rischio di ricevere addebiti spaventosi dal tuo operatore principale.

L’installazione è semplicissima perché basta scaricare l’applicazione, scegliere la destinazione e acquistare il piano. Non appena atterrerai e accenderai lo smartphone, l’eSIM si aggancerà automaticamente alla rete locale dandoti subito internet a disposizione.

Saily installa un solo profilo sul tuo telefono, quindi per il prossimo viaggio ti basterà aprire l’app e cambiare paese, senza dover installare un’altra eSIM. Il sistema monitora costantemente il tuo traffico dati inviandoti una notifica automatica non appena superi la soglia dell’80% del tuo piano lasciandoti decidere cosa fare.

Indipendentemente dal fuso orario, avrai infine anche un team di assistenza clienti specializzato raggiungibile via chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7.