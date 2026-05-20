eSIM Saily: internet in 200 paesi senza costi di roaming

Con l'eSIM di Saily puoi dire addio al problema del roaming quando viaggi all'estero.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 20 mag 2026
eSIM Saily: internet in 200 paesi senza costi di roaming
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Viaggiare fuori dall’Europa ha dei costi non indifferenti: non soltanto per ragioni logistiche, ma anche per restare connessi a casa. Bisogna optare per reti WiFi pubbliche spesso poco sicure e, quando non presenti, affidarsi a una SIM locale da comprare da qualche parte. In alternativa, c’è il roaming: ma a che prezzo? La vera alternativa che risolve tutto è invece Saily: avrai piani dati eSIM pronti per navigare in tutto il mondo e con tariffe estremamente convenienti.

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Con Saily trovi sempre la tariffa perfetta per il tuo itinerario con pacchetti dati su misura per oltre 200 paesi nel mondo: puoi scegliere un piccolo piano da 1GB oppure optare per un massiccio piano fino a 100GB che sia valido per sei mesi se sei un nomade digitale in giro per l’Asia.

Quel che conta, comunque, è che non ci saranno sorprese in bolletta: con Saily paghi il pacchetto in anticipo e saprai esattamente quanto andrai a spendere per la tua connessione internet evitando il rischio di ricevere addebiti spaventosi dal tuo operatore principale.

L’installazione è semplicissima perché basta scaricare l’applicazione, scegliere la destinazione e acquistare il piano. Non appena atterrerai e accenderai lo smartphone, l’eSIM si aggancerà automaticamente alla rete locale dandoti subito internet a disposizione.

Saily installa un solo profilo sul tuo telefono, quindi per il prossimo viaggio ti basterà aprire l’app e cambiare paese, senza dover installare un’altra eSIM. Il sistema monitora costantemente il tuo traffico dati inviandoti una notifica automatica non appena superi la soglia dell’80% del tuo piano lasciandoti decidere cosa fare.

Indipendentemente dal fuso orario, avrai infine anche un team di assistenza clienti specializzato raggiungibile via chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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