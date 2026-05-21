eSIM Airalo per gli Stati Uniti: arriva lo sconto del 15%

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Federico Pisanu
Pubblicato il 21 mag 2026
eSIM Airalo per gli Stati Uniti: arriva lo sconto del 15%
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Gli utenti che stanno confrontando i prezzi dei piani eSIM per gli Stati Uniti proposti dai vari fornitori eSIM disponibili sul mercato hanno l’opportunità di beneficiare del 15% di sconto con Airalo approfittando del codice promozionale esclusivo ESIMTECH15. Il coupon va inserito al momento del pagamento e viene riconosciuto in automatico dal sistema.

Con Airalo l’installazione e la configurazione della eSIM sui dispositivi compatibili sono alla portata di tutti, così come i tanti pacchetti disponibili, che includono anche le opzioni con dati illimitati. C’è poi una comoda app da cui è possibile gestire interamente il tutto senza doversi preoccupare di nulla.

Pagina piani eSIM Airalo

esim airalo stati uniti

Piani eSIM Airalo per gli Stati Uniti

La eSIM di Airalo per gli USA si appoggia alle reti di T-Mobile e Verizon, due dei principali operatori locali presenti negli Stati Uniti per la navigazione in 5G. In base al luogo in cui ci si trova (Los Angeles, Miami, New York, parchi dell’Ovest, ecc.), la eSIM può passare da una rete all’altra, per offrire la massima copertura disponibile.

Dati Standard

Pacchetto 3 giorni

  • 1 Giga a 4 euro
  • 3 Giga a 7,50 euro

Pacchetto 7 giorni

  • 3 Giga a 8 euro
  • 5 Giga a 11,50 euro
  • 10 Giga a 19,50 euro

Pacchetto 15 giorni

  • 5 Giga a 12 euro
  • 10 Giga a 20 euro
  • 20 Giga a 32 euro

Pacchetto 30 giorni

  • 5 Giga a 12,50 euro
  • 10 Giga a 20,50 euro
  • 20 Giga a 33 euro
  • 50 Giga a 37,50 euro

Dati illimitati

  • 3 giorni a 10,50 euro
  • 5 giorni a 17 euro
  • 7 giorni a 24 euro
  • 10 giorni a 31 euro
  • 15 giorni a 43,50 euro
  • 30 giorni a 61 euro

In seguito all’acquisto della eSIM e alla sua installazione su un dispositivo compatibile, il piano si attiverà non appena lo smartphone si collegherà a una delle due reti citate qui sopra.

Pagina piani eSIM Airalo

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