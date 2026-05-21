Libri digitali: multa da 19,5 milioni di dollari per piattaforma illegale

Un tribunale federale statunitense ha inflitto un colpo significativo ad Anna’s Archive, uno dei più grandi motori di ricerca dedicati alla distribuzione di libri digitali pirati.

La piattaforma dovrà affrontare un risarcimento da 19,5 milioni di dollari e un ordine giudiziario che impone la rimozione dei domini associati al servizio. Anna’s Archive era nata nel 2022 subito dopo la chiusura di Z-Library, trasformandosi rapidamente in uno dei principali aggregatori di contenuti provenienti da Library Genesis, Sci-Hub e altre reti non autorizzate, con un database che ha raggiunto decine di milioni di libri e paper accademici.

La causa, la sentenza e l’ordine di rimozione globale

Il procedimento è stato promosso da OCLC (Online Computer Library Center), organizzazione no-profit che gestisce WorldCat, uno dei più grandi cataloghi bibliografici globali. Secondo l’accusa, Anna’s Archive avrebbe effettuato scraping sistematico dei database OCLC sfruttando account compromessi e accessi automatizzati, sottraendo senza autorizzazione record catalografici, identificativi ISBN e classificazioni bibliotecarie utilizzati per organizzare i contenuti editoriali indicizzati.

Il tribunale federale dell’Ohio ha emesso una default judgment dopo che i gestori del sito non si sono presentati formalmente in giudizio, assegnando a OCLC circa 19,5 milioni di dollari di danni e autorizzando una vasta ingiunzione contro domini, mirror e infrastrutture associate alla piattaforma.

L’aspetto più rilevante della decisione riguarda l’estensione internazionale dell’ordine giudiziario. Secondo quanto riportato da TorrentFreak, l’ingiunzione coinvolge registrar, registry e operatori DNS che potrebbero essere obbligati a sospendere o reindirizzare i domini del progetto indipendentemente dal Paese di registrazione. Un approccio già utilizzato in passato contro Sci-Hub, Z-Library e The Pirate Bay, che riapre il dibattito giuridico sui limiti della giurisdizione americana in materia di gestione DNS e hosting internazionale.

Perché una cancellazione definitiva è davvero è complicata

Anna’s Archive non ospitava soltanto ebook commerciali.

La piattaforma aggregava grandi quantità di materiale accademico e scientifico difficile da reperire tramite canali ufficiali, soprattutto nei Paesi con minore accesso alle pubblicazioni universitarie, con diverso materiale anche gratuito. Il sito si basava su un modello tecnico di indicizzazione federata: i file non erano memorizzati direttamente sui server principali, ma collegati attraverso mirror, torrent e archivi distribuiti.

Questa architettura garantisce una resilienza infrastrutturale elevata, con mirror multipli distribuiti globalmente, supporto alle reti Tor e I2P, replica decentralizzata dei database e backup condivisi dalla community.

Alcuni mirror risultavano già raggiungibili tramite rete Tor poche ore dopo la pubblicazione della sentenza. Storicamente le grandi shadow library tendono a riapparire rapidamente attraverso nuovi domini e reti decentralizzate, rendendo i sequestri tradizionali difficili da applicare in maniera definitiva.

Il conflitto si è ulteriormente intensificato con la crescita dei dataset AI: grandi collezioni di libri digitalizzati sono diventate risorse preziose per l’addestramento dei modelli linguistici, aggiungendo un ulteriore livello di interesse economico attorno a queste piattaforme.