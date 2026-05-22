Freenet rilancia le app decentralizzate: perché interessa al Web libero

Internet ha cambiato più volte pelle. Prima i siti statici ospitati su pochi server; poi le grandi piattaforme centralizzate che hanno assorbito social network, messaggistica, archivi documentali e servizi cloud. A ogni passaggio si è ridotto il numero di soggetti capaci di controllare infrastrutture, moderazione dei contenuti e accesso ai dati. Dentro questa trasformazione continua è sopravvissuto un progetto nato alla fine degli anni ’90 che continua a inseguire un obiettivo preciso: costruire una rete distribuita dove pubblicare informazioni senza dipendere da provider centrali, DNS tradizionali o server facilmente censurabili. Freenet (download), ideato da Ian Clarke nel 1999 durante il periodo universitario a Edimburgo, rappresenta uno dei tentativi più longevi di creare una piattaforma peer-to-peer resistente alla censura e orientata all’anonimato.

La rete originale si concentrava soprattutto sulla distribuzione anonima di contenuti; il progetto più recente, sviluppato come evoluzione completa dell’architettura storica, punta invece a supportare applicazioni decentralizzate in tempo reale, incluse chat distribuite e servizi collaborativi eseguiti direttamente tra nodi peer-to-peer.

Il tema è tornato attuale per una ragione semplice: molte piattaforme social e servizi cloud dipendono da pochi operatori globali. Basta una modifica ai termini di servizio, un blocco governativo o un problema infrastrutturale per rendere irraggiungibili intere comunità online. Freenet prova ad affrontare proprio questo aspetto, con una rete distribuita che sfrutta routing decentralizzato, replica automatica dei dati e conservazione crittografata.

Freenet: da rete anonima sperimentale a piattaforma distribuita moderna

La prima versione di Freenet nacque come sistema distribuito per archiviazione e recupero anonimo di dati. Il software funzionava creando una rete overlay sopra Internet: ogni nodo contribuiva con banda, spazio disco e capacità computazionale; i file erano suddivisi in piccoli blocchi cifrati, poi distribuiti automaticamente tra i peer con meccanismi di caching e replica.

Nel corso degli anni il progetto ha attraversato diverse riscritture. Una delle tappe più importanti arrivò con Freenet 0.7, introdotto nel 2008: la rete aggiunse il supporto alle modalità darknet e opennet.

In modalità opennet il nodo si collega automaticamente ad altri peer pubblici; in modalità darknet i collegamenti avvengono manualmente tra utenti fidati. In pratica, un gruppo ristretto di persone può costruire una sottorete molto più difficile da individuare e analizzare.

Freenet riduce la possibilità di identificare origine e destinazione dei contenuti grazie a cifratura, instradamento indiretto e distribuzione frammentata dei dati; resta comunque esposto ai limiti tipici delle reti P2P anonime, soprattutto quando un attaccante controlla un numero elevato di nodi o dispone di strumenti avanzati di analisi del traffico.

Nel 2023 il progetto storico è stato separato e rinominato Hyphanet, mentre la nuova generazione di Freenet ha assunto ufficialmente il marchio principale. La differenza tecnica è che Hyphanet resta focalizzato sull’archiviazione distribuita anonima; il nuovo Freenet tenta invece di diventare una piattaforma peer-to-peer general purpose per applicazioni interattive.

Come funziona davvero la rete Freenet

Il meccanismo di funzionamento di Freenet diverge rispetto a quello dei classici servizi web centralizzati: non esiste un data center principale né un server che ospita l’applicazione. Ogni computer partecipante esegue un peer locale che entra nella rete globale e contribuisce alla propagazione dei dati.

I nodi formano una struttura distribuita organizzata secondo un modello “small-world“. L’idea deriva dalla teoria delle reti sociali: anche in sistemi molto grandi è possibile raggiungere rapidamente altri nodi attraversando pochi passaggi intermedi. Freenet sfrutta questa proprietà per instradare richieste e aggiornamenti senza mantenere directory centralizzate.

Il software usa routing adattivo e memorizzazione locale dei contenuti: quando un nodo recupera un file o una porzione di dati, può conservarne una copia cifrata nella cache locale. Se altri utenti richiedono lo stesso contenuto, la rete tende automaticamente a ottimizzare il percorso di recupero. Col tempo, i dati più richiesti diventano più facili da reperire perché si moltiplicano tra i peer.

La versione storica di Hyphanet utilizzava principalmente Java e un’interfaccia web chiamata FProxy. Le release più recenti della nuova piattaforma Freenet supportano invece componenti sviluppati in Rust e TypeScript, con un modello applicativo più vicino a quello delle moderne web app distribuite.

Il progetto attuale parla apertamente di “real-time decentralized applications“: significa che la rete non punta più solo a pubblicare file statici o pagine HTML distribuite, ma anche a sincronizzare dati dinamici tra utenti in tempo reale. Chat di gruppo, sistemi collaborativi e servizi persistenti rappresentano i casi d’uso più evidenti.

River e il tentativo di creare una chat realmente distribuita

Uno degli esempi più concreti della nuova architettura è River, una piattaforma di chat costruita sopra Freenet.

Realizzare applicazioni distribuite in tempo reale senza server centrali richiede gestione dello stato condiviso, sincronizzazione dei dati e tolleranza alle disconnessioni. Sono problemi complessi che Freenet prova a risolvere sfruttando replica distribuita, instradamento tra peer e aggiornamenti propagati attraverso la rete.

Dal punto di vista dell’utente, l’interfaccia di River ricorda una normale applicazione web; la differenza sta “dietro le quinte” in quanto non esiste un server centrale che conserva i messaggi o gestisce le “stanze”.

Le conversazioni sono sincronizzate direttamente attraverso la rete peer-to-peer; il software locale esegue un nodo Freenet in background e il browser interagisce con i componenti distribuiti.

I limiti sono la latenza, che può crescere in maniera significativa rispetto a una piattaforma centralizzata; il bootstrap iniziale della rete richiede tempo; il consumo di banda e di risorse locali aumenta. Inoltre, la moderazione dei contenuti diventa molto più complicata: senza un’entità centrale che se ne fa carico, rimuovere materiali non ammessi o spam risulta difficile.

Tor e Freenet seguono due strade molto diverse

Sebbene siano spesso citati insieme quando si parla di anonimato online, il “nuovo” Freenet sviluppato dal 2023 in avanti ha obiettivi profondamente differenti rispetto a Tor.

La rete Tor nasce principalmente come network di instradamento anonimo: il suo scopo è nascondere l’origine del traffico Internet facendo transitare le connessioni attraverso una catena di relay cifrati. L’utente utilizza Tor soprattutto per navigare sul Web in modo anonimo, accedere ai servizi .onion , aggirare censura e tracciamento.

Freenet, invece, si sta evolvendo verso qualcosa di più vicino a una piattaforma distribuita per applicazioni decentralizzate: come abbiamo visto, non punta semplicemente ad anonimizzare la navigazione, ma a eliminare del tutto il concetto di server centrale.

Quindi, mentre Tor protegge principalmente la connessione tra utente e servizio, Freenet prova invece a decentralizzare il servizio stesso. Nei servizi onion di Tor esiste comunque un server che ospita l’applicazione, anche se “nascosto”. Nel caso di Freenet, invece, l’applicazione può essere distribuita tra più peer e continuare a funzionare anche in assenza di un’infrastruttura centrale permanente.

Dal punto di vista tecnico cambia anche il modello operativo. Tor utilizza relay temporanei per instradare traffico verso Internet; Freenet sfrutta replica distribuita, caching e sincronizzazione tra nodi organizzati secondo una struttura peer-to-peer “small-world“.

Freenet e il ritorno dell’Internet distribuita

Per oltre 25 anni Freenet è rimasto un progetto di nicchia associato soprattutto all’anonimato, al file sharing distribuito e alle reti resistenti alla censura.

Oggi però lo scenario tecnologico è cambiato profondamente: Internet dipende sempre di più da pochi provider cloud, grandi piattaforme social e infrastrutture centralizzate che concentrano dati, moderazione e controllo operativo. In questo scenario Freenet torna interessante perché prova a ripensare il modello stesso delle applicazioni online: non per niente a maggio 2026 ne è stata pubblicata una versione ampiamente migliorata e ottimizzata.

L’obiettivo non è soltanto nascondere l’identità degli utenti o distribuire contenuti anonimi, ma costruire servizi che possano continuare a funzionare senza server centrali, senza DNS tradizionali e senza un singolo punto di controllo. Chat distribuite, sincronizzazione peer-to-peer e applicazioni collaborative rappresentano il tentativo di riportare parte della logica del web direttamente sui nodi degli utenti.

Resta un approccio complesso, con limiti evidenti in termini di latenza, moderazione e semplicità d’uso. Tuttavia Freenet dimostra che esiste ancora interesse verso un’Internet meno dipendente da infrastrutture centralizzate e più resiliente rispetto a censura, blackout e controllo dei dati. Ed è probabilmente proprio questa la ragione per cui, a distanza di oltre cinque lustri dalla nascita del progetto, il suo nome continua a riemergere nel dibattito sul futuro del web libero.