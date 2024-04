eSIM da usare all'estero: prenderla prima di partire è possibile, ecco come

Prima di mettersi in viaggio all’estero, è utile avere a disposizione una eSIM, in modo da poter contare sulla possibilità di accedere a Internet anche nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Grazie alla SIM virtuale, è possibile acquistare la SIM prima di partire, installarla sul telefono e attivarla una volta giunti a destinazione.

La scelta più conveniente per chi cerca una eSIM per viaggiare non può che essere Maya Mobile. L’operatore internazionale, infatti, mette a disposizione SIM virtuali per oltre 200 Paesi, con offerte convenienti da attivare direttamente. La qualità del servizio di Maya Mobile è certificata dalle recensioni di Trustpilot che premiano l’operatore con un punteggio di 4,7 su 5.

Per tutti i dettagli sulle offerte basta visitare il sito di Maya Mobile da cui si potrà procedere anche con l’attivazione.

eSIM per viaggiare all’estero: come attivare le offerte Maya Mobile

Il funzionamento delle offerte per eSIM di Maya Mobile è semplicissimo. Basta raggiungere il sito dell’operatore, sfruttando il link qui di sotto, e scegliere il Paese per cui si ha bisogno di una SIM virtuale.

A questo punto sarà necessario scegliere il piano da attivare e completare l’acquisto. Effettuato anche questo passaggio, la SIM virtuale potrà essere installata sullo smartphone (o su qualsiasi altro dispositivo dotato di supporto eSIM) tramite il QR Code. Tramite l’app di Maya Mobile è possibile completare l’attivazione e iniziare a utilizzare il piano dati scelto.

Maya Mobile propone piani da 5, 10, 15 e 30 giorni con possibilità anche di ottenere Giga illimitati nel Paese che sarà la destinazione del proprio viaggio. Naturalmente, è possibile anche acquistare più eSIM, anche di diversi Paesi. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto e attivare poi la SIM desiderata.