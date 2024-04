FRITZ!OS 8.0: in anteprima le novità del nuovo firmware per FRITZ!Box

Tra i router più apprezzati in terra europea ci sono sicuramente i FRITZ!Box. I router FRITZ!Box di AVM sanno infatti coniugare funzionalità avanzate per l’ottimizzazione della connessione Internet, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (xDSL, FTTx) e potenti strumenti di diagnostica con caratteristiche evolute per la gestione della telefonia.

All’interno della sezione FRITZ! Lab, che propone versioni sperimentali del firmware che anticipano molte delle novità inserite in futuro nei router AVM, abbiamo scovato un’anteprima di FRITZ!OS 8.0. Si tratta di una release che fornisce un “assaggio” delle novità che saranno introdotte, in primis, all’interno di dispositivi come FRITZ!Box 7590AX e 7590.

La disponibilità delle nuove versioni di FRITZ!OS è segnalata nella sezione Sistema, Aggiornamento del pannello di amministrazione del router oppure attraverso l’app MyFRITZ. Gli interessati possono comunque accedere al FRITZ! Lab per provare in anteprima alcune nuove caratteristiche, considerando comunque che si tratta di versioni del firmware potenzialmente instabili.

Le novità avvistate in FRITZ!OS 8.0

Tra le novità più interessanti di FRITZ!OS 8.0, si segnala un’interfaccia utente largamente ridisegnata: mira a semplificare significativamente le operazioni di configurazione del dispositivo.

Adesso è possibile modificare direttamente i nomi dei dispositivi nella schermata contenente le informazioni generali sulla rete (Panoramica), sia per quanto riguarda la rete domestica che le reti guest.

Una delle principali innovazioni di FRITZ!OS 8.0 risiede nell’introduzione del supporto per il trasporto dei pacchetti IPv6 all’interno dei tunnel VPN WireGuard. Si tratta di una novità particolarmente utile per gli utenti che sfruttano connessioni Internet con IPv6 nativo.

Per implementare questa caratteristica, AVM sembra aver adottato una soluzione basata sull’utilizzo di indirizzi ULA (Unique Local Addresses) per la traduzione degli indirizzi IPv6. All’atto pratico, un peer VPN potrebbe ricevere un indirizzo IPv6 privato dal router FRITZ!Box, consentendo le comunicazioni con il resto della rete IPv6 attraverso il router AVM.

Già con l’avvento di FRITZ!OS 7.90, invece, dovrebbe arrivare il supporto per cinque chiamate telefoniche DECT simultanee, rispetto alle tre consentite in precedenza.

AVM ha inoltre annunciato ulteriori miglioramenti in ambito WiFi, domotica e telefonia: debutteranno nelle prossime versioni di anteprima del firmware, per poi essere trasferiti anche sulle versioni stabili destinate all’intera platea degli utenti.