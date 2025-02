Recensione completa dell'ASUS RT-BE86U: un router Wi-Fi 7 per le massime prestazioni

Abbiamo in prova da qualche settimana l’ASUS RT-BE86U, un router Wi-Fi 7 di fascia alta che promette di offrire velocità e prestazioni eccezionali per gli utenti più esigenti quali, certamente, i gamer, streamer e professionisti. Con il supporto per lo standard Wi-Fi 7 e una serie di caratteristiche avanzate, si candida come modello perfetto anche per gli uffici e per tutti coloro che hanno la necessità di una connessione profondamente personalizzabile oltre che efficiente.

Lato specifiche tecniche, può raggiungere una velocità complessiva fino a 6800 Mbps, integra una serie di funzionalità avanzate per la gestione della rete e il supporto per Multi-Link Operation (MLO), promettendo di eliminare i problemi di latenza e di congestione della rete. Il tutto è accompagnato dalla compatibilità con AiMesh, sistema utile per creare una rete mesh estesa e coprire grandi ambienti con un unico sistema Wi-Fi.

Questo Asus RT-BE86U sarà all’altezza delle aspettative? In questa recensione lo analizzeremo nel dettaglio per scoprire cosa ha da offrire.

Design e caratteristiche tecniche

L’RT-BE86U si presenta con un design futuristico e accattivante, tipico della linea ASUS, con un corpo compatto e verticale che ottimizza lo spazio sulla scrivania. La superficie presenta fessure di ventilazione diagonali che aiutano la dissipazione del calore, mentre, nella parte superiore, trovano posto tre antenne regolabili per garantire una copertura ottimale.

Nella parte frontale troviamo una serie di LED che indicano lo stato della connessione e il funzionamento delle bande Wi-Fi e delle diverse porte. Quest’ultime sono tutte posizionate sul retro. Per la precisione troviamo un generoso quantitativo di ingressi:

1 porta WAN/LAN da 10 Gbps , ideale per connessioni in fibra ottica e reti aziendali.

, ideale per connessioni in fibra ottica e reti aziendali. 4 porte LAN da 2,5 Gbps , che permettono di collegare PC gaming, NAS o altri dispositivi ad alte prestazioni.

, che permettono di collegare PC gaming, NAS o altri dispositivi ad alte prestazioni. 1 porta USB 3.0 e 2 porte USB 2.0, utili per la condivisione di file in rete o il collegamento di modem LTE/5G.

Per completezza, riportiamo tutte le principali specifiche tecniche appena descritte in apertura articolo.

Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)

Bande disponibili: 2.4 GHz, 5 GHz

Velocità massima: Fino a 6800 Mbps (1032 Mbps su 2.4 GHz + 5764 Mbps su 5 GHz)

Supporto MLO (Multi-Link Operation): Si

Ethernet: 1x 10 Gbps WAN/LAN, 4x 2.5 Gbps LAN

USB: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0

Supporto AiMesh: Si

Sicurezza: WPA3, Firewall AiProtection, VPN Server/Client

Gestione: ASUSWRT 5.0, App ASUS Router

Prestazioni ed esperienza d’uso

Abbiamo testato l’ASUS RT-BE86U in diversi scenari d’uso, per valutare la sua effettiva capacità di migliorare la connettività domestica. Iniziamo con il confermare che il router garantisce un’eccellente copertura Wi-Fi, che permette di servire facilmente appartamenti di medie ed anche grandi dimensioni. Nel nostro caso, lo abbiamo inserito in un appartamento di circa 80 mq con pareti abbastanza spesse e cortile/posto auto esterno, e la perdita di segnale e velocità di connessione è risultata trascurabile, in quanto inferiore al 20% all’interno dell’abitazione. Perdita leggermente superiore nelle zone esterne all’abitazione, ma con velocità di trasmissione dati comunque superiore ai 1800Mbps, nel caso in cui siate in possesso di una Fibra 2.5Mbps.

E’ stato possibile ottenere tale risultato anche grazie all’utilizzo del Multi-Link Operation (MLO) che ha migliorato la stabilità della connessione, riducendo i cali di velocità e i tempi di latenza, specialmente con tanti dispositivi collegati contemporaneamente.

Oltre alla classica navigazione e al nostro utilizzo lavorativo quotidiano, lo abbiamo testato anche in altri ambiti di utilizzo reali come il gaming su PC e lo streaming video. Nessun problema di perdita pacchetti e nessun buffering durante la visione di contenuti in 4K/8K da Youtube e Netflix, sempre con una serie infinita di dispositivi connessi di default come illuminazione smart Philips Hue, vari speaker Alexa, smart TV, sistema di videosorveglianza, videocitofono Blink e tanto altro.

Per i veri appassionati di gaming, consigliamo di collegare il PC o la Consolle direttamente al router tramite cavo per avere sempre il massimo delle prestazioni, ma questo sicuramente lo sapete già.

Software e gestione della rete

Reputiamo l’interfaccia di gestione ASUSWRT 5.0 una tra le migliori disponibili sul mercato, ricca di funzionalità, semplice da utilizzare. È possibile configurare il router tramite Dashboard Web su PC oppure sfruttando la comodissima app per smartphone ASUS Router. In entrambi i casi si potranno personalizzare tutti i parametri a proprio piacimento, gestire QoS avanzato, la VPN, firewall AiProtection e VLAN, il tutto con pochi click.

Tra le funzioni che abbiamo trovato più interessanti troviamo il Guest Network Pro per creare reti isolate dedicate agli ospiti, il VPN Server & Client utile per proteggere la connessione in mobilità ed il Controllo Parentale avanzato con restrizioni per fasce orarie e contenuti.

Conclusioni: PRO e CONTRO

L’ASUS RT-BE86U è un router di fascia premium pensato per chi cerca il massimo delle prestazioni e della connettività. Se si ha una connessione in fibra ottica veloce, una casa con molti dispositivi o si è un gamer competitivo, questo router è un investimento eccellente. Tuttavia, se il vostro utilizzo è più generico (navigazione, streaming e smart home), potrebbe essere eccessivo e valuterei l’acquisto di modelli meno costosi.

PRO

Prestazioni Wi-Fi 7 eccezionali, con velocità fino a 6800 Mbps

Copertura Wi-Fi ampia e stabile, ottima anche su grandi spazi

Hardware di alto livello, con porte multi-gigabit fino a 10 Gbps

Supporto AiMesh, per espandere la rete senza perdere prestazioni

Software ASUSWRT 5.0 completo e intuitivo

CONTRO

Prezzo elevato, non alla portata di tutti

Prestazioni nella banda 2.4 GHz inferiori rispetto ai migliori concorrenti

Manca la banda a 6 GHz, presente su altri router Wi-Fi 7

A questo link potete visitare il sito ASUS ed ottenere maggiori informazioni sul router RT-BE86U. Qualora foste interessati all’acquisto, vi segnaliamo la pagina prodotto Amazon oppure quella del webshop qualora vogliate valutare ulteriori soluzioni WiFi 7 offerte da ASUS.

In collaborazione con ASUS