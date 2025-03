Recensione ASUS ZenWiFi BT8: Il Router Mesh WiFi 7 per la Casa ad alte prestazioni

L’ASUS ZenWiFi BT8 rappresenta la nuova generazione di router mesh per il brand, un modello che ha come obiettivo quello di garantire massime prestazioni, senza perdita di segnale, anche in abitazioni/locali di grandi dimensioni, ovviamente supportato dal WiFi 7.

Quello che ho avuto in prova è la versione a due moduli che stando alle specifiche tecniche, può coprire fino a 548 m2. L’abitazione in cui l’ho testato è decisamente più piccola (circa 70m2 con cortile esterno), quindi non avevo quasi alcun dubbio sulla sua eccellente resa finale. Prima di iniziare la recensione vera e propria, segnalo che questo sistema Mesh è predisposto per raggiungere velocita fino ai 14 Gbps, ovviamente connessione ad internet permettendo.

Design e caratteristiche tecniche

Lo ZenWiFi BT8 si presenta con un design abbastanza semplice e al passo con i tempi, dimensioni decisamente generose rispetto ai competitor, ma comunque giustificate dalla tecnologia presente al suo interno e dal sistema di dissipazione del calore che contribuisce attivamente a garantire sempre massime prestazioni di utilizzo.

Come anticipato, il router offre il supporto al WiFi 7 tri-band con velocità importanti che raggiungono i 14 Gbps distribuiti sulle tre bande disponibili: la banda a 2.4 GHz può raggiungere i 688 Mbps, quella a 5 GHz arriva a 4323 Mbps e la banda a 6 GHz arriva fino a 8643 Mbps. Per quanto riguarda la connettività cablata, ciascun modulo dispone di una porta WAN da 2.5G, una porta LAN da 2.5G, due porte LAN aggiuntive da 1G e una USB-A 3.0, offrendo così una flessibilità elevata per le connessioni cablate più esigenti.

All’interno della scocca troviamo sette antenne ad alto guadagno e otto moduli FEM ad alta potenza che lavorano in sinergia per eliminare le zone d’ombra e garantire una connessione stabile e veloce in tutta l’area circostante. Lato sicurezza viene in aiuto la tecnologia AiProtection Pro, sviluppata in collaborazione con Trend Micro, che protegge i dispositivi connessi da minacce informatiche in tempo reale. Inoltre, il supporto per VPN multipli permette di creare connessioni sicure per la navigazione e il lavoro da remoto.

Prestazioni ed esperienza d’uso

Come scritto in apertura articolo, ho testato l’Asus ZenWiFi BT8 in una casa di circa 70m2 collegando ad esso una moltitudine di device. Oltre ai vari TV, smart TV e smartphone, ho interfacciato l’intero sistema domotico composto da l’illuminazione totale Philips Hue, sistema di videosorveglianza, assistenti vocali a profusione, videocitofono e tanto altro. La configurazione iniziale è stata rapida ed intuitiva, grazie anche all’app ASUS Router per smartphone, davvero semplice da utilizzare. Avevo già avuto modo di conoscerla durante la recensione dell’ASUS RT-BE86U, anch’esso un ottimo e super prestazionale dispositivo.

Una volta reso operativo l’intero sistema di connessioni, il BT8 ha dimostrato una copertura eccellente: in casa il segnale è risultato sempre stabile ed anche ben al di fuori del cortile non ho riscontrato alcun problema. Nel mio specifico caso, ho potuto gestire le telecamere esterne ed altri sistemi smart posizionati al di fuori dell’abitazione in maniera impeccabile, cosa che mi era risultata difficoltosa con il mio precedente sistema Mesh a marchio Amazon.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla tecnologia Multi-Link Operation (MLO) che combina più bande WiFi contemporaneamente, permettendo un flusso dati veloce e senza interruzioni, anche in presenza di interferenze.

Ovviamente, nessun problema anche durante il download di file di grandi dimensioni e con lo streaming in 4K. Nonostante una grande quantità di dispositivi connessi contemporaneamente, non ho constatato alcun segno di buffering. Va precisato che, in questo caso, incide molto anche la connessione madre che utilizzate. E’, inoltre, presente la possibilità, tramite app, di dare priorità ad un dispositivo piuttosto che ad un altro, quindi una gestione profonda e completa di tutti i device connessi.

Funzionamento del WiFi e del sistema Mesh

Nonostante le dimensioni ridotte dell’abitazione, in relazione alla potenziale copertura massima dichiarata nelle specifiche tecniche, ho installato entrambi i due moduli presenti nella confezione, così da avere il massimo delle prestazioni. Il BT8 si è rivelato un alleato ideale per la gestione della mia rete domestica. La sua architettura mesh elimina le zone d’ombra, assicurando una copertura omogenea in tutta l’area, senza alcun calo di velocità o interruzione di connessione.

Inoltre, l’’integrazione con AiMesh permette di espandere ulteriormente la rete, collegando altri dispositivi ASUS compatibili, come ad esempio il router ASUS RT-BE86U recensito qualche giorno fa, per ottenere una copertura ancora più ampia e uniforme. Tutto ciò si traduce in un’ottima affidabilità e longevità nel tempo.

Software, interfaccia e gestione domotica

Come avrete intuito, è possibile gestire l’intero sistema tramite l’app ASUS Router. Essa offre un’interfaccia chiara, intuitiva e completa, ricca anche di personalizzazioni profonde. A prescindere dallo scopo di utilizzo, troverete sempre i settaggi adatti al settore di utilizzo (gaming compreso). Tra le funzionalità più utili per il mio utilizzo, ho apprezzato particolarmente la possibilità di creare fino a tre SSID separati, ciascuno con impostazioni specifiche per dispositivi smart, bambini o connessioni VPN. Questo mi ha permesso di ottimizzare la gestione della domotica, evitando interferenze tra dispositivi e garantendo una maggiore sicurezza.

Anche la funzione VPN Fusion si è rivelata particolarmente utile, permettendomi di configurare una connessione VPN dedicata per alcuni dispositivi, senza impattare sulla velocità della rete principale.

Conclusioni: PRO e CONTRO

L’ASUS ZenWiFi BT8 è senza dubbio uno dei migliori sistemi router mesh disponibili oggi sul mercato. Offre prestazioni elevate, una copertura ampia e una serie di funzionalità avanzate che lo rendono ideale per chi ha una casa ampia e ricca di tecnologia connessa. Al contrario, per chi, come me, non ha la necessità di coprire ampi spazi, potrebbero essere sufficienti alternative più economiche, ma altrettanto valide, sempre di casa Asus.

PRO

Prestazioni eccellenti con WiFi 7 e velocità fino a 14 Gbps

Copertura estesa ed espandibilità con AiMesh

Sicurezza avanzata della rete

Facile gestione tramite l’app ASUS Router

CONTRO

Prezzo elevato rispetto ad altri router mesh

Le massime prestazioni sono ottenibili solo con dispositivi compatibili con WiFi 7

Alcune funzioni avanzate richiedono una configurazione manuale

Cliccando su questo link potete consultare il sito ASUS ed ottenere maggiori informazioni sullo ZenWiFi BT8. Qualora foste interessati all’acquisto, vi segnaliamo anche la pagina prodotto su Amazon e quella dello shop ufficiale qualora vogliate valutare ulteriori soluzioni WiFi 7 offerte da ASUS.