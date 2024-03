Banana Pi: arriva il router WiFi 6 WPA3, super economico con OpenWRT

Tra i single-board computer il nome più famoso in assoluto è certamente Raspberry Pi. Eppure, tanti altri produttori, con il tempo, sono entrati nel medesimo segmento di mercato. È il caso dei prodotti Banana Pi, progettati per fungere da dispositivi per i maker, strumenti di sviluppo, device per progetti “fai da te” e da utilizzare nell’insegnamento dell’informatica.

In attesa che arrivi anche su Amazon Italia, dove si trovano tanti prodotti a marchio Banana Pi, è di oggi l’annuncio della disponibilità di un vero e proprio router WiFi 6 super economico.

Accanto ai single-board computer, arriva il router Banana Pi WiFi 6

I dispositivi Banana Pi possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, tra cui server domestici, media center, dispositivi IoT (Internet delle Cose), progetti di automazione domestica, sistemi di controllo, e molto altro ancora. La loro versatilità e il prezzo accessibile li hanno resi popolari tra gli appassionati di elettronica e informatica.

Tuttavia, la novità di rilievo è la presentazione un router WiFi 6 basato sul firmware personalizzato OpenWRT. Costruito attorno a un SoC Triductor TR6560 ARM Cortex-A9 dual core (1,2 GHz), sembra promettere prestazioni molto interessanti a fronte del costo.

Ci vogliono infatti poco più di 35 euro per un dispositivo capace di gestire fino a 5 Gbps di traffico dati sulla rete locale, con una porta WAN Gigabit Ethernet e tre porte LAN Gigabit Ethernet. Sulla porta WAN è eventualmente possibile attivare il supporto PoE (Power over Ethernet) opzionale. Tuttavia, è necessario aggiungere un modulo da saldare sulla scheda.

Sul versante wireless, il dispositivo supporta WiFi 6 (802.11ax) ed è dual band: sui 5 GHz 2×2 MIMO fino a 2402 Mbps; sui 2,4 GHz 2×2 MIMO fino a 573 Mbps. Supporta tutti gli standard più recenti, compreso il protocollo WPA3 per la protezione della rete WiFi.

A bordo il router WiFi 6 Banana Pi utilizza 512 MB di memoria DDR3 accanto a 128 MB di memoria flash NAND.

Firmware OpenWRT già precaricato sul router

I tecnici di Banana Pi hanno confermato che il router arriva con OpenWRT già preinstallato. Certamente, tuttavia, saranno fornite le istruzioni per effettuare il flashing da zero utilizzando il codice pubblicato sul sito ufficiale di OpenWRT.

Nei dettagli tecnici del router (sul sito si possono trovare informazioni dettagliate sul design della scheda e sulle funzionalità del dispositivo) si fa presente che la copertura del segnale sulla banda dei 2,4 GHz può arrivare fino a 40 metri; nel caso delle frequenze sui 5 GHz, è possibile arrivare fino a 160 metri.

Da parte loro, anche gli sviluppatori del firmware personalizzato, spesso utilizzabile per recuperare vecchi dispositivi o per attivare funzionalità bloccate dal produttore originale, hanno annunciato l’imminente arrivo di OpenWRT One, un router che costerà circa 100 dollari e integrerà un SoC MediaTek.