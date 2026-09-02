eSIM per estero a settembre da 4 euro con il fornitore Airalo

Piani eSIM convenienti, servizio Internet affidabile e promozione che consente di guadagnare un extra sconto in carrello significativo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 2 set 2026
eSIM per estero a settembre da 4 euro con il fornitore Airalo
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Le persone che hanno in programma una vacanza all’estero nella prima settimana di settembre e necessitano di una eSIM per navigare in Internet senza problemi possono prendere in considerazione i pacchetti del fornitore Airalo, disponibili a partire da 4 euro per le destinazioni più popolari come Stati Uniti, Regno Unito, Egitto e Giappone, a cui si somma il codice ESIMTECH15 per un extra sconto del 15%.

Airalo garantisce una connessione Internet di livello assoluto, con il pregio di mantenere i prezzi competitivi rispetto alla concorrenza. Inoltre, è possibile sfruttare i piani con dati illimitati, proposta che non tutti includono all’interno del loro servizio.

Pagina piani eSIM Airalo

esim airalo piani

A questo proposito, di seguito trovate una panoramica completa dei piani eSIM di Airalo per il Regno Unito, in modo da farvi un’idea più chiara dei prezzi che potete trovare con questo servizio.

Piani eSIM Airalo tradizionali per il Regno Unito

  • 1 Giga per 3 giorni a 4 euro
  • 3 Giga per 3 giorni a 8 euro
  • 3 Giga per 7 giorni a 8 euro
  • 5 Giga per 7 giorni a 11 euro
  • 10 Giga per 7 giorni a 16 euro
  • 5 Giga per 15 giorni a 11,50 euro
  • 10 Giga per 15 giorni a 16,50 euro
  • 20 Giga per 15 giorni a 27 euro
  • 5 Giga per 30 giorni a 12 euro
  • 10 Giga per 30 giorni a 17 euro
  • 20 Giga per 30 giorni a 27,50 euro
  • 50 Giga per 30 giorni a 35 euro

Piani eSIM Airalo illimitati per il Regno Unito

  • 3 giorni di Giga illimitati a 10,50 euro
  • 5 giorni di Giga illimitati a 16,50 euro
  • 7 giorni di Giga illimitati a 24 euro
  • 10 giorni di Giga illimitati a 31 euro
  • 15 giorni di Giga illimitati a 42,50 euro
  • 30 giorni di Giga illimitati a 61,50 euro
Pagina piani eSIM Airalo

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