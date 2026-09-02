eSIM per estero a settembre da 4 euro con il fornitore Airalo

Le persone che hanno in programma una vacanza all’estero nella prima settimana di settembre e necessitano di una eSIM per navigare in Internet senza problemi possono prendere in considerazione i pacchetti del fornitore Airalo, disponibili a partire da 4 euro per le destinazioni più popolari come Stati Uniti, Regno Unito, Egitto e Giappone, a cui si somma il codice ESIMTECH15 per un extra sconto del 15%.

Airalo garantisce una connessione Internet di livello assoluto, con il pregio di mantenere i prezzi competitivi rispetto alla concorrenza. Inoltre, è possibile sfruttare i piani con dati illimitati, proposta che non tutti includono all’interno del loro servizio.

A questo proposito, di seguito trovate una panoramica completa dei piani eSIM di Airalo per il Regno Unito, in modo da farvi un’idea più chiara dei prezzi che potete trovare con questo servizio.

Piani eSIM Airalo tradizionali per il Regno Unito

1 Giga per 3 giorni a 4 euro

3 Giga per 3 giorni a 8 euro

3 Giga per 7 giorni a 8 euro

5 Giga per 7 giorni a 11 euro

10 Giga per 7 giorni a 16 euro

5 Giga per 15 giorni a 11,50 euro

10 Giga per 15 giorni a 16,50 euro

20 Giga per 15 giorni a 27 euro

5 Giga per 30 giorni a 12 euro

10 Giga per 30 giorni a 17 euro

20 Giga per 30 giorni a 27,50 euro

50 Giga per 30 giorni a 35 euro

Piani eSIM Airalo illimitati per il Regno Unito

3 giorni di Giga illimitati a 10,50 euro

5 giorni di Giga illimitati a 16,50 euro

7 giorni di Giga illimitati a 24 euro

10 giorni di Giga illimitati a 31 euro

15 giorni di Giga illimitati a 42,50 euro

30 giorni di Giga illimitati a 61,50 euro