eSIM per un viaggio all'estero in autunno a partire da 3,49€ con Saily

Se si sta pianificando un viaggio all’estero per il prossimo autunno e si stanno cercando informazioni su quale eSIM acquistare per avere Internet sul proprio smartphone, Saily rappresenta una scelta affidabile ed economica. Affidabile perché vanta una solida partnership con i migliori operatori locali, ed economica perché i suoi piani per le principali destinazioni nel mondo partono da 3,49 euro.
A differenza delle altre eSIM, inoltre, Saily integra diverse funzionalità che aiutano a proteggere la sicurezza online dei suoi utenti. Tra queste si annoverano la posizione virtuale e il blocco sia degli annunci pubblicitari che dei tracker, per evitare così il tracciamento dei dati personali da parte delle aziende.
Ipotizziamo di voler soggiornare nel Regno Unito per una o due settimane quest’autunno, magari per godersi la meraviglia del foliage nelle località più ambite. Ecco tutti i piani messi a disposizione da Saily per i suoi utenti.
Piani eSIM pacchetto Giga
- 3,99 euro per 1 Giga in sette giorni
- 7,99 euro per 3 Giga in trenta giorni
- 11,49 euro per 5 Giga in trenta giorni
- 16,99 euro per 10 Giga in trenta giorni
- 27,49 euro per 20 Giga in trenta giorni
Piani eSIM con Giga illimitati
- 16,99 euro per 5 giorni di Giga illimitati
- 23,99 euro per 7 giorni di Giga illimitati
- 30,99 euro per 10 giorni di Giga illimitati
- 43,49 euro per 15 giorni di Giga illimitati
- 53,49 euro per 20 giorni di Giga illimitati
- 58,49 euro per 25 giorni di Giga illimitati
- 63,99 euro per 30 giorni di Giga illimitati