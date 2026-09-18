eSIM per un viaggio all'estero in autunno a partire da 3,49€ con Saily

Federico Pisanu
Pubblicato il 18 set 2026
eSIM per un viaggio all'estero in autunno a partire da 3,49€ con Saily
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Se si sta pianificando un viaggio all’estero per il prossimo autunno e si stanno cercando informazioni su quale eSIM acquistare per avere Internet sul proprio smartphone, Saily rappresenta una scelta affidabile ed economica. Affidabile perché vanta una solida partnership con i migliori operatori locali, ed economica perché i suoi piani per le principali destinazioni nel mondo partono da 3,49 euro.

A differenza delle altre eSIM, inoltre, Saily integra diverse funzionalità che aiutano a proteggere la sicurezza online dei suoi utenti. Tra queste si annoverano la posizione virtuale e il blocco sia degli annunci pubblicitari che dei tracker, per evitare così il tracciamento dei dati personali da parte delle aziende.

Pagina piani eSIM Saily

esim regno unito saily

Ipotizziamo di voler soggiornare nel Regno Unito per una o due settimane quest’autunno, magari per godersi la meraviglia del foliage nelle località più ambite. Ecco tutti i piani messi a disposizione da Saily per i suoi utenti.

Piani eSIM pacchetto Giga

  • 3,99 euro per 1 Giga in sette giorni
  • 7,99 euro per 3 Giga in trenta giorni
  • 11,49 euro per 5 Giga in trenta giorni
  • 16,99 euro per 10 Giga in trenta giorni
  • 27,49 euro per 20 Giga in trenta giorni

Piani eSIM con Giga illimitati

  • 16,99 euro per 5 giorni di Giga illimitati
  • 23,99 euro per 7 giorni di Giga illimitati
  • 30,99 euro per 10 giorni di Giga illimitati
  • 43,49 euro per 15 giorni di Giga illimitati
  • 53,49 euro per 20 giorni di Giga illimitati
  • 58,49 euro per 25 giorni di Giga illimitati
  • 63,99 euro per 30 giorni di Giga illimitati
Pagina piani eSIM Saily

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