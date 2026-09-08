eSIM per l'estero più dati illimitati a prezzo concorrenziale con Saily

I prezzi dei piani eSIM partono da 3,49 euro per diverse località sia in Europa che al di fuori del continente europeo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 set 2026
eSIM per l'estero più dati illimitati a prezzo concorrenziale con Saily
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Settembre è uno dei mesi preferiti dagli italiani per la loro vacanza all’estero, nella maggior parte dei casi al di fuori dell’Unione europea, dove si rende necessario l’utilizzo di una eSIM per navigare in Internet senza spendere un’enormità a causa dei folli costi del roaming extra Ue.

Se si è alla ricerca di un fornitore eSIM con dati illimitati, affidabile e prezzi convenienti, uno dei punti di riferimento nel settore è Saily. Il suo arrivo sul mercato è recente, ma forte anche del team di Nord Security (lo stesso che è dietro all’app NordVPN) ha da subito conquistato la fiducia di milioni di persone in tutto il mondo.

Pagina piani eSIM Saily

saily esim

I prezzi dei piani eSIM di Saily partono da 3,49 euro per numerose località dove è necessario l’utilizzo di una eSIM per navigare sul web senza dover sottostare ai costi del roaming. Rientrano nel gruppo di questi Paesi anche Stati Uniti, Svizzera, Irlanda e Albania, mentre i prezzi dei piani eSIM per il Regno Unito partono da 3,99 euro.

Ma a proposito di prezzi, ecco quelli per una eSIM USA.

Piani standard 7 giorni

  • 3,49 euro per 1 Giga

Piani standard 30 giorni

  • 7,99 euro per 3 Giga
  • 12,49 euro per 5 Giga
  • 20,49 euro per 10 Giga
  • 32,99 euro per 20 Giga

Piani illimitati

  • 15,99 euro per 5 giorni di dati illimitati
  • 21,99 euro per 7 giorni di dati illimitati
  • 30,49 euro per 10 giorni di dati illimitati
  • 40,99 euro per 15 giorni di dati illimitati
  • 50,49 euro per 20 giorni di dati illimitati
  • 55,99 euro per 25 giorni di dati illimitati
  • 60,49 euro per 30 giorni di dati illimitati
Pagina piani eSIM Saily

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