Estensioni Firefox per Android: come installarle subito

Il sito addons.mozilla.org (AMO) è la piattaforma ufficiale di Mozilla per la distribuzione di estensioni, temi e plugin destinati al browser Firefox. Gli utenti possono visitare AMO per trovare e installare una vasta gamma di add-on che migliorano e personalizzano l’esperienza di navigazione. Le estensioni Firefox possono offrire funzionalità aggiuntive, modificare l’aspetto del browser o migliorare la sicurezza e la privacy online.

Come annunciato ad agosto 2023, Mozilla stava lavorando per portare le estensioni del browser su Android rendendole quindi direttamente fruibili dai dispositivi mobili degli utenti finali. Dopo alcuni mesi preparatori, la fondazione ha confermato che sarà possibile installare le nuove estensioni su smartphone e tablet a partire dal prossimo 14 dicembre.

In realtà quella del prossimo 14 dicembre è la data del lancio ufficiale che Mozilla ha cerchiato sul calendario: in realtà le estensioni Firefox per Android sono installabili già oggi.

Le estensioni Firefox debuttano su Android: come installarle

Diversamente rispetto a quanto avvenuto sino ad oggi sulla piattaforma iOS (Apple obbliga gli sviluppatori di browser a usare unicamente il suo motore di rendering WebKit; le cose sono comunque destinate a cambiare entro il 6 marzo 2024 per via del Digital Markets Act europeo…), Mozilla ha sempre potuto proporre su Android una versione di Firefox completamente indipendente da altri componenti.

La possibilità di muoversi senza particolari restrizioni, ha permesso di trasferire su Android tante estensioni ampiamente utilizzate e apprezzate in ambito desktop. Storicamente, infatti, i più comuni browser Web per Android non supportano l’installazione di componenti aggiuntivi.

La pagina Android di Mozilla AMO contiene già adesso oltre 400 estensioni Firefox per Android: secondo Giorgio Natili, direttore tecnico del progetto Firefox, il loro numero arrivava sì e no a un paio di centinaia. “Siamo rimasti davvero colpiti dall’entusiasmo e dalla preparazione degli sviluppatori. (…) Ora possiamo tranquillamente dire che AMO avrà più di 400 nuove estensioni Firefox per Android disponibili il 14 dicembre“, ha dichiarato.

Quella posta in essere da Mozilla è certamente un’iniziativa molto apprezzata. Capita spesso, soprattutto agli utenti più smaliziati, di sentirsi privati – sui dispositivi mobili – di estensioni abitualmente utilizzate lato desktop. Firefox colma adesso questo divario e restituisce agli utenti di Android la possibilità di accedere a un ampio ventaglio di strumenti, precedentemente indisponibili.

I passaggi per installare le estensioni Firefox su Android

Per installare le estensioni Firefox destinate agli utenti di Android, è sufficiente avviare il browser di Mozilla sul dispositivo mobile, toccare i tre puntini in basso a destra, selezionare la voce Componenti aggiuntivi quindi Gestore comp. aggiuntivi. Firefox mostra una lista di estensioni consigliate, installabili semplicemente premendo l’icona “+”.

Scorrendo fino in fondo e toccando Trova altri componenti aggiuntivi, si apre automaticamente la sezione Android del sito AMO di Mozilla. Qui si possono scegliere le estensioni di proprio interesse (eventualmente cercandole con la casella in alto) per poi installarle con un tocco su Aggiungi a Firefox.

Per attivare e usare un’estensione Firefox per Android, basta toccare di nuovo i tre puntini in colonna, selezionare Componenti aggiuntivi e infine toccare l’elemento di proprio interesse.