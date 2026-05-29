Euro-Office arriva il 9 giugno: la sfida europea a Office

Nextcloud lancia Euro Office, una piattaforma collaborativa che punta direttamente al mercato delle imprese europee.

La disponibilità generale è fissata per il 9 giugno 2026 e rappresenta uno dei passaggi più ambiziosi nella strategia dell’azienda tedesca contro il predominio delle suite cloud statunitensi.

Il progetto nasce in un momento favorevole: le tensioni normative legate al Cloud Act americano, le discussioni sul trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti e la crescente attenzione verso la sovranità digitale hanno spinto molte organizzazioni pubbliche europee a cercare alternative concrete a Microsoft 365 e Google Workspace. Nextcloud prova a sfruttare questa finestra con una proposta integrata e orientata al controllo totale dei dati.

Cosa include Euro Office e come funziona

Al centro della piattaforma rimane Nextcloud Hub, che gestisce file sharing, sincronizzazione e collaborazione documentale. Per l’editing viene utilizzato Collabora Online, derivato cloud di LibreOffice, con pieno supporto ai formati Microsoft Office OOXML e OpenDocument: gli utenti possono modificare simultaneamente documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente dal browser.

Le videoconferenze sfruttano Nextcloud Talk, piattaforma WebRTC integrata con supporto a chiamate audio-video, screen sharing e registrazione dei meeting. Completano la suite strumenti di posta elettronica, calendario, chat aziendale e un pannello amministrativo unificato per provisioning utenti, gestione permessi, auditing e compliance.

Sul fronte enterprise, Euro Office supporta integrazioni con LDAP, Active Directory, SAML, OpenID Connect e autenticazione multifattore, con l’obiettivo di semplificare l’adozione in ambienti già strutturati. Nextcloud investe anche nell’integrazione con strumenti AI locali, promuovendo un approccio che evita l’invio di dati sensibili verso modelli cloud esterni. La piattaforma può essere installata on-premise, in cloud privati o tramite provider europei certificati, riducendo la dipendenza dagli hyperscaler americani.

Vale la pena ricordare che l’ecosistema delle suite collaborative open source non è esente da tensioni interne. Nextcloud è stata protagonista negli ultimi anni di un acceso confronto con OnlyOffice proprio sul fronte delle licenze: al centro della disputa c’è l’interpretazione della licenza AGPL, che impone la pubblicazione del codice sorgente anche per software utilizzato come servizio cloud. Una questione tutt’altro che tecnica, che ha coinvolto anche la Free Software Foundation e il provider europeo IONOS, e che rivela quanto il mondo open source enterprise sia ancora terreno di scontro tra logiche commerciali e principi di software libero.

Sovranità digitale e il confronto con Microsoft 365

Il messaggio commerciale di Euro Office ruota quasi interamente attorno alla sovranità digitale. Nextcloud sottolinea che aziende e governi possono mantenere pieno controllo su dati, cifratura, infrastruttura e localizzazione dei server, un argomento sempre più centrale nei processi di procurement pubblico europeo, soprattutto dopo le discussioni sull’accesso extraterritoriale ai dati garantito dal Cloud Act americano del 2018.

Il confronto con Microsoft 365 resta però complesso. L’ecosistema Microsoft mantiene un vantaggio importante su integrazione software, compatibilità documentale e diffusione nelle grandi aziende, mentre le piattaforme alternative soffrono ancora su macro avanzate e workflow legacy Office.

Nextcloud prova a differenziarsi puntando su apertura, assenza di lock-in proprietario e controllo dell’infrastruttura. Il nodo economico resta decisivo: gestire autonomamente una piattaforma collaborativa richiede competenze IT interne e manutenzione costante, un ostacolo reale soprattutto per le PMI. Non ci resta che attendere il lancio del progetto, seguendo la sua evoluzione sul blog ufficiale o testando in modo più diretto le sue potenzialità.