ONLYOFFICE contro Nextcloud e IONOS: scontro aperto sulla AGPL

Nel mondo dell’open source, la conformità alle licenze e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale rappresentano un tema di crescente attualità, specie quando si tratta di progetti ad alto impatto tecnologico.

Proprio in questo scenario si inserisce la recente controversia che vede coinvolti ONLYOFFICE, Nextcloud e IONOS, al centro di una discussione che ruota attorno al rispetto delle condizioni imposte dalla licenza AGPLv3 e dalla protezione dei marchi e dei diritti d’autore nell’ambito del progetto Euro Office.

Tutto nasce dalla ferma presa di posizione di ONLYOFFICE, che, sottolineando come “la conformità giuridica e contrattuale sia la base di qualsiasi collaborazione autentica”, ha puntato i riflettori su una presunta violazione da parte del progetto Euro Office. Quest’ultimo, sviluppato in collaborazione tra Nextcloud e IONOS, è stato accusato di utilizzare tecnologia proprietaria senza aderire pienamente ai vincoli previsti dalla licenza e alle condizioni supplementari stabilite dal detentore dei diritti. Tra queste condizioni spiccano l’obbligo di mantenere il branding originale, le dovute attribuzioni e il divieto assoluto di appropriazione dei marchi registrati.

ONLYOFFICE contro Nextcloud e IONOS: cosa sta succedendo?

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori di ONLYOFFICE, le presunte inadempienze riscontrate non solo minerebbero i principi della collaborazione open source, ma configurerebbero anche potenziali violazioni della normativa internazionale sul copyright. La questione assume un peso ancor più rilevante se si considera che, in base alla Sezione 8 della AGPLv3, il mancato rispetto dei termini contrattuali comporta la cessazione automatica dei diritti di utilizzo concessi dal detentore della licenza. Questo aspetto rappresenta una vera e propria spada di Damocle per chiunque operi nel settore, sottolineando quanto sia fondamentale agire nel rispetto delle regole stabilite.

L’origine della disputa va ricercata nelle condizioni supplementari introdotte a partire dal 25 maggio 2021, in conformità con la Sezione 7 della AGPLv3. Queste prescrivono in modo chiaro il mantenimento del logo originale del software e vietano qualsiasi utilizzo dei marchi registrati dal titolare dei diritti. È proprio su questo punto che ONLYOFFICE ha richiesto un’immediata conformità da parte di Nextcloud e IONOS, subordinando ogni successivo confronto tecnico o dichiarazione sulle presunte appropriazioni di tecnologia a una risoluzione formale di queste questioni preliminari.

Ad oggi, né Nextcloud né IONOS hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche ufficiali sulla vicenda. In casi simili, la prassi consolidata prevede che le parti coinvolte intraprendano inizialmente confronti riservati e richiedano chiarimenti formali, rimandando eventuali comunicazioni pubbliche a una fase successiva, spesso caratterizzata da dichiarazioni legali e tecniche dettagliate. Questo approccio riflette la complessità e la delicatezza delle controversie in ambito open source, dove ogni parola e ogni dettaglio possono avere conseguenze rilevanti sia dal punto di vista giuridico che reputazionale.

Open source, libertà di utilizzo e distribuzione del codice

La controversia mette in luce una delle tensioni strutturali che attraversano il panorama open source contemporaneo: da un lato la necessità di garantire la libertà di riutilizzo e distribuzione del codice, dall’altro la tutela dei diritti di chi sviluppa soluzioni tecnologicamente avanzate. La AGPLv3 è stata pensata proprio per mantenere questo delicato equilibrio, soprattutto negli scenari SaaS, ma allo stesso tempo permette ai detentori dei diritti di aggiungere obblighi specifici relativi a brand e identità visiva. È proprio in questi spazi grigi che spesso si annidano interpretazioni divergenti e potenziali contenziosi.

Secondo gli analisti del settore, la strada più efficace resta quella del dialogo costruttivo tra le parti, finalizzato a chiarire le effettive derivazioni tecnologiche e, se necessario, a stipulare accordi che legittimino l’utilizzo del software nel pieno rispetto delle condizioni stabilite. Nel frattempo, la comunità di utenti e partner osserva con attenzione l’evolversi della situazione, in attesa di comunicazioni formali o, se la controversia dovesse persistere, di una risoluzione attraverso i canali legali competenti.