Eurobasket 2025: sei all'estero e vuoi vedere le partite? Prova NordVPN

Mercoledì 27 agosto parte l'Eurobasket. Chi si trova all'estero e vuole vedere le partite in streaming su RaiPlay e NOW può farlo con NordVPN.
Edoardo Damato
Pubblicato il 25 ago 2025
Dal 27 agosto al 14 settembre 2025 torna il grande spettacolo dell’Eurobasket. Saranno 24 le nazionali protagoniste dell’Europeo, distribuite in quattro gironi con sede a Tampere, Riga, Limassol e Katowice. La fase conclusiva si terrà proprio a Riga, in Lettonia, teatro della finale.

L’Italia di coach Pozzecco affronterà un gruppo particolarmente competitivo, che comprende i padroni di casa di Cipro, la Georgia, la Bosnia-Erzegovina, la Grecia e soprattutto la Spagna, campione in carica dopo il successo del 2022. Per gli Azzurri, l’obiettivo è tornare sul podio dell’Eurobasket dopo oltre vent’anni: l’ultimo titolo risale al 1999, mentre l’ultima medaglia è del 2003.

Guarda l’Eurobasket 2025 ovunque ti trovi con NordVPN

Dove guardare le partite dell’Eurobasket dall’estero

In Italia sarà possibile seguire tutte le gare dell’Eurobasket in diretta streaming su NOW, mentre i match della Nazionale andranno anche in chiaro sulla RAI e saranno disponibili su RaiPlay.

Chi si troverà fuori dal Paese dovrà invece fare i conti con le limitazioni legate ai diritti di trasmissione, che bloccano l’accesso a NOW e RaiPlay dall’estero. In questi casi, la soluzione è NordVPN, che permette di connettersi a un server italiano e guardare le partite come se ci si trovasse sul territorio nazionale.

L’attivazione è semplice: basta scaricare l’app, scegliere un server in Italia e collegarsi alla piattaforma desiderata per seguire le dirette con commento in italiano. Oltre a sbloccare i contenuti sportivi, NordVPN offre connessioni sicure e protette, utilizzabili su fino a 10 dispositivi con un unico abbonamento, e include una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Al momento è attiva una promozione: il piano Standard biennale parte da 3,09€ al mese, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti e uno sconto del 73% sul prezzo di listino, disponibile direttamente sul sito ufficiale di NordVPN.

