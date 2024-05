L’evento Microsoft Surface del 2024 non è stato trasmesso in diretta streaming (diversamente dalla Google I/O 2024), e stando ai commenti su social network, YouTube e altre piattaforme, è stato un grande errore. Come mai questo commento negativo alla strategia del colosso di Redmond? Perché durante la conferenza sono state presentate novità di un certo peso, come i nuovi PC Copilot+, che hanno subito catturato l’attenzione degli utenti, compresi quei professionisti (tra cui tanti Apple enthusiasts) che non vedono l’ora di poter mettere le mani su computer potenti e ancora più versatili grazie all’AI.

Evento Microsoft Surface 2024: gli annunci più importanti

PC Copilot+

Microsoft rende ancora più protagonista l’intelligenza artificiale nei computer con un categoria chiamata Copilot+. Questi dispositivi possono contare sui processori Snapdragon X Elite e Plus di Qualcomm (oltre 40 TOPS) e sono “i PC Windows più veloci e intelligenti mai esistiti“.

Le nuove esperienze AI sono al centro dei nuovi Microsoft Surface e sui laptop di partner come Acer, ASUS, HP, DELL, Lenovo e Samsung. Quest’ultimo ha già annunciato il suo Galaxy Book4 Edge, disponibile anche in Italia da giugno.

La nuova funzione Recall (Rievoca)

Con questa funzione, si legge nel comunicato stampa, Microsoft risolve un problema che tanti utenti spesso si trovano a dover fronteggiare: trovare qualcosa di visto sul PC senza però sapere dove andarla a cercare. La funzione AI Recall viene eseguita localmente e praticamente registra tutto ciò che l’utente fa sul suo computer, così è più facile “fare un tuffo nel passato” e trovare quello che si sta cercando.

La nuova integrazione di Copilot in Windows 11

Microsoft continua a potenziare il suo assistente AI Copilot e sarà a breve disponibile in più sezioni di Windows 11, come il menu Impostazioni oppure Esplora file. L’assistente riceverà a breve anche il modello GPT-4o di OpenAI e sarà in grado di rispondere a domande su ciò che “vede” sullo schermo. Forse è proprio per questo motivo che OpenAI non ha rilasciato un’app di ChatGPT per Windows.

Il Surface Pro più veloce del MacBook Air M3

Il nuovo Microsoft Surface Pro (11ª edizione) è un PC Copilot+ accelerato dall’AI “per lavorare, giocare e creare senza limiti”. Le performance sono ovviamente affidate ai processori Qualcomm Snapdragon X Elite o Plus (a seconda della configurazione scelta) e sarebbero di gran lunga superiori a quelle del MacBook Air M3 da poco annunciato da Apple, come più volte sottolineato e mostrato dall’azienda durante la conferenza.

Il nuovo 2-in-1 di Microsoft è preordinabile in Italia a partire da 1.229 euro, che è il prezzo della configurazione con chip Snapdragon X Plus e display LCD. Per il modello con X Elite e display OLED si parte invece da 1.829 euro.