Evita furti d'identità con un tool che ti avvisa preventivamente

Nell’era digitale, la protezione dei propri dati personali è fondamentale per prevenire furti d’identità e altre minacce informatiche. Surfshark Alert, incluso nel pacchetto Surfshark One, è uno strumento avanzato progettato per monitorare e salvaguardare le tue informazioni sensibili online. In questo momento il piano biennale è in offerta a 2,69€ al mese grazie ad uno sconto dell’85%. Andiamo a scoprire tutte le sue funzionalità principali.

Come funziona Surfshark Alert

Ecco le caratteristiche che distinguono questo strumento.

Monitoraggio in tempo reale : Surfshark Alert controlla costantemente il web alla ricerca di eventuali compromissioni dei tuoi dati personali, come indirizzi email, numeri di carte di credito e documenti d’identità;

: Surfshark Alert controlla costantemente il web alla ricerca di eventuali compromissioni dei tuoi dati personali, come indirizzi email, numeri di carte di credito e documenti d’identità; Notifiche immediate : in caso di violazione, riceverai un avviso tempestivo, permettendoti di intervenire rapidamente per mitigare potenziali danni;

: in caso di violazione, riceverai un avviso tempestivo, permettendoti di intervenire rapidamente per mitigare potenziali danni; Report periodici: il servizio fornisce aggiornamenti regolari sullo stato della tua sicurezza digitale, aiutandoti a mantenere il controllo sulle tue informazioni personali.

Con l’aumento delle minacce informatiche, disporre di Surfshark Alert è essenziale per prevenire furti d’identità e garantire la sicurezza dei propri dati online. Da non sottovalutare anche la funzione di difesa dei propri risparmi, visto che gli avvisi di questo strumento possono essere fondamentali nell’ottica del blocco delle carte di pagamento.

La combinazione di monitoraggio continuo, notifiche immediate e report dettagliati offre una difesa robusta contro le violazioni dei dati personali. Surfshark Alert è attivo 24 su 7, per offrire una protezione continua. Attualmente, andando sul sito di Surfshark è possibile sottoscrivere il piano Surfshark One con uno sconto significativo dell’85%, ottenendo una protezione completa per la tua identità digitale a un costo ridotto.

Insieme ad esso, nel pacchetto c’è anche una delle migliori VPN in circolazione. Ma volendo, spendendo 4,29€ al mese, è possibile attivare il piano Surshark One+, che aggiunge un elemento molto interessante, ovvero Incogni, un tool che protegge dalle chiamate dei call center e dai messaggi spam.