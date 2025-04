Total VPN è una VPN illimitata con antivirus a 1,59€ al mese

Il servizio Total VPN offre una VPN illimitata con antivirus e adblock al prezzo scontato di 1,59 euro al mese per un anno. Si tratta di uno dei prezzi più competitivi per un prodotto completo di questo tipo, in grado non solo di garantire una navigazione in completo anonimato, ma anche una protezione dalle minacce informatiche ed un’esperienza online senza pubblicità. In più, la promo in corso prevede anche una garanzia di rimborso di trenta giorni.

Total VPN rientra tra i prodotti del marchio TotalAV, azienda specializzata nella realizzazione di software per la sicurezza online e la protezione antivirus con sede nell’Hampshire, contea situata sulla costa meridionale del Regno Unito.

Perché usare Total VPN

I casi d’uso di una VPN come Total VPN sono molteplici. Innanzitutto è uno strumento indispensabile per quanti lavorano online e hanno la necessità di restare connessi anche oltre 8 ore al giorno: in un lasso di tempo simile può capitare di abbassare la guardia una volta ogni tanto, un conto però è mettere in pericolo i propri dati personali, un altro conto i dati di un’azienda. L’utilizzo di un servizio di rete privata completo come Total VPN assicura da una parte una navigazione protetta, dall’altra la presenza di eventuali malware scaricati.

Un altro caso d’uso riguarda le imminenti vacanze di Pasqua e per il ponte del Primo Maggio all’estero: è risaputo che all’estero i contenuti delle piattaforme streaming non sono disponibili a causa del blocco geografico imposto dai provider di rete; la soluzione è attivare una VPN e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e far decadere in automatico il blocco. Ciò può tornare molto utile ad esempio quando si vuole guardare un evento sportivo, come può essere un Gran Premio di Formula 1 o la semifinale di Champions League, oppure ancora la propria serie tv preferita.