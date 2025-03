Mare Fuori 5, parte 2: come vedere i nuovi episodi all'estero

Mercoledì 26 marzo sulla piattaforma streaming RaiPlay debutterà la seconda parte di Mare Fuori 5, con gli ultimi sei episodi di questo nuovo capitolo. Sempre a partire dalla data di mercoledì, la serie televisiva diretta da Ludovico Di Martino sarà trasmessa in chiaro su Rai 2.

Se in questi giorni ci si trova all’estero, per vedere i nuovi episodi di Mare Fuori 5 occorrerà attivare una VPN. Il servizio di rete privata virtuale è infatti indispensabile per superare le restrizioni geografiche che bloccano la visione dei contenuti streaming quando ci si trova fuori dall’Italia.

Uno dei fornitori VPN migliori a cui affidarsi è PrivateVPN, in questi giorni in offerta a 2,08 euro al mese per tre anni. PrivateVPN è un provider VPN con sede in Svezia, ed oltre a offrire prezzi ultra-concorrenziali garantisce anche un livello di privacy dei dati personali eccelso.

Come vedere gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 5 dall’estero

La visione degli ultimi sei episodi di Mare Fuori 5 dall’estero richiede l’attivazione di una VPN e il collegamento alla piattaforma streaming RaiPlay. Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio, è sufficiente connettersi a un server VPN situato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare in automatico la visione dei contenuti in precedenza bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

La quinta stagione di Mare Fuori vede al centro della scena Rosa Ricci, che ha da poco abbandonato Carmine Di Salvo nel giorno delle nozze. Insieme al personaggio interpretato da Maria Esposito, al centro della trama del nuovo capitolo della serie tv italiani vi sono anche il rapporto tra Silvia e Nino, insieme alle vicende legate al comandante Massimo.

Per chi ancora non fosse riuscito a guardare i primi episodi della quinta stagione, può recuperarli sulla piattaforma streaming gratuita RaiPlay. L’appuntamento con la seconda e ultima parte è invece fissato per mercoledì 26 marzo.