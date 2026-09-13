Excel non copia più le celle dopo KB5002914: Microsoft indaga

Un aggiornamento di sicurezza di Microsoft sta creando anomalie in Excel che possono passare inosservate fino a quando un’operazione quotidiana smette semplicemente di produrre risultati.

Il pacchetto KB5002914, distribuito per Excel 2016, è stato rilasciato l’8 settembre 2026 e ha introdotto segnalazioni relative alle funzioni di modifica dei fogli. Le prime testimonianze sono comparse nei forum Microsoft Q&A e su Reddit, mentre l’azienda ha successivamente inserito il malfunzionamento tra i problemi noti della propria documentazione.

La vicenda interessa quindi sia l’affidabilità del software sia la gestione degli aggiornamenti destinati a correggere vulnerabilità. Per chi usa Excel in attività operative, verificare la versione installata e distinguere un errore applicativo da una regressione dell’aggiornamento diventa essenziale.

Microsoft conferma il malfunzionamento di Excel

La documentazione ufficiale identifica il difetto in Excel 2024, 2021, 2019 e 2016. Microsoft descrive un fallimento silenzioso dell’incolla: dopo il comando, la selezione originale resta attiva e la destinazione non cambia. L’applicazione non mostra né un messaggio di errore né un segnale acustico, rendendo meno evidente l’origine dell’anomalia. L’azienda dichiara inoltre di essere al lavoro sull’indagine e precisa che pubblicherà ulteriori informazioni nella stessa pagina di supporto.

Le segnalazioni raccolte da BleepingComputer aggiungono un elemento operativo: alcuni utenti hanno riscontrato anche anomalie nel trascinamento delle formule. I casi riportati riguardano installazioni Office differenti, comprese configurazioni MSI e Click-to-Run, ma la documentazione Microsoft non stabilisce che ogni combinazione di prodotto e installazione sia necessariamente coinvolta.

KB5002914 non è un aggiornamento funzionale ordinario. Microsoft lo classifica come aggiornamento di sicurezza e indica la correzione di vulnerabilità legate all’esecuzione di codice e alla divulgazione di informazioni. Per Excel 2016, il pacchetto sostituisce inoltre l’aggiornamento 5002886. La presenza della regressione rende quindi poco opportuno trattare la rimozione del pacchetto come una soluzione universale, soprattutto sui sistemi utilizzati per elaborazioni sensibili.

Rollback e rimozione richiedono cautela

Le esperienze pubblicate dagli utenti indicano che la disinstallazione di KB5002914 può ripristinare il normale funzionamento nelle installazioni MSI. Per le configurazioni Click-to-Run è stato invece segnalato il ricorso al rollback della build di Office. Si tratta di procedure differenti, legate ai rispettivi sistemi di distribuzione, e non di una correzione ufficiale pubblicata da Microsoft.

Una soluzione alternativa emersa nelle discussioni consiste nel sostituire manualmente il file excel.exe con una versione precedente. BleepingComputer sconsiglia questa pratica perché la modifica di un singolo binario può lasciare componenti appartenenti a release diverse, con possibili problemi di compatibilità, stabilità o sicurezza. Per un ambiente gestito, è quindi preferibile mantenere una configurazione coerente e attendere indicazioni supportate dal produttore.

La verifica più prudente consiste nel controllare la build presente sul computer, stabilire se l’anomalia è comparsa dopo l’installazione del pacchetto e seguire gli aggiornamenti della pagina Microsoft dedicata a KB5002914. La decisione di rimuovere una correzione di sicurezza dovrebbe considerare anche le vulnerabilità che essa affronta: ripristinare una funzione operativa può infatti comportare una diversa esposizione del sistema. Al momento, Microsoft riconosce il problema ma non indica nella nota ufficiale una correzione definitiva.