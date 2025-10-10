ExpressVPN è essenziale per la tua privacy online: è in sconto del 74%

ExpressVPN si conferma una delle migliori VPN sul mercato. Ora è in offerta con sconto del 73% al prezzo di 3,49€ al mese.
Tra le migliori VPN del momento c’è ExpressVPN, servizio che combina velocità e sicurezza. Si tratta di un servizio che da tempo è un punto di riferimento per chiunque voglia garantirsi davvero la privacy quando naviga in Internet.

La novità di queste ore è però l’offerta con cui viene proposta: ExpressVPN ora costa meno, grazie allo sconto del 73% e a 4 mesi extra gratis. Per un prezzo totale di 3,49$ al mese con 30 giorni di garanzia di rimborso. E con un singolo account è possibile utilizzarla fino a 10 dispositivi in contemporanea.

Le caratteristiche che rendono ExpressVPN una delle migliori VPN

Il primo elemento da considerare è il protocollo proprietario di ExpressVPN, ovvero Lightway. Proprio grazie ad esso, questo strumento riesce a garantire una connessione veloce e protetta.

A ciò si aggiunge una crittografia di livello militare AES a 256-bit, con cui nascondere le proprie informazioni anche nel momento in cui si utilizza una rete pubblica non sicura, come le reti WiFi di bar o hotel.

Da sottolineare poi la rete di migliaia di server messa a disposizione da ExpressVPN, che consente agli utenti di collegarsi a siti e piattaforme di tutto il mondo, superando i blocchi geografici. E, viceversa, quando si è all’estero si può usufruire dell’Internet italiano grazie ai server presenti sul territorio del Bel Paese.

Per accedere alla promozione del momento basta andare sul sito di ExpressVPN.

