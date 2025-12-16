ExpressVPN sotto l'albero: super sconto natalizio per la tua privacy digitale

La sottrazione di dati personali e la profilazione online sono ormai rischi concreti per chi utilizza internet ogni giorno, sia da smartphone sia da computer. Per proteggersi e rendere anonima la propria navigazione serve uno strumento affidabile, ma le proposte e offerte presenti online sono tantissime e scegliere la migliore può sembrare complicato.

In occasione delle festività natalizie, ExpressVPN propone una promozione davvero vantaggiosa, con uno sconto che arriva fino al 73% sull’abbonamento biennale. Inclusi 4 mesi extra gratis. Si tratta di una VPN migliori sul mercato: ecco le sue principali caratteristiche.

Privacy avanzata e prestazioni elevate con ExpressVPN

ExpressVPN ha innanzitutto un sistema di sicurezza costruito su infrastrutture di altissimo livello. Mette a disposizione oltre 5.000 server, che instradano i dati attraverso un tunnel cifrato, così le informazioni in transito quando si naviga risulteranno illeggibili a soggetti esterni. L’indirizzo IP reale resta nascosto e l’identità digitale non viene esposta, una caratteristica essenziale contro utilizzi impropri dei dati personali (come i tracciamenti).

Oltre alla protezione, ExpressVPN offre un’esperienza di navigazione fluida: quando attiva, non incide negativamente sulle prestazioni dei dispositivi. La rete di server utilizza una larghezza di banda senza limiti: non si verificano interruzioni o rallentamenti anche durante attività più esigenti, come lo streaming ad alta definizione o le sessioni di gioco online. I contenuti multimediali si avviano rapidamente e la latenza rimane contenuta.

Il merito è anche dei protocolli integrati nel servizio, a partire da Lightway, sistema sviluppato dal team stesso di ExpressVPN. Garantisce una combo di velocità elevate e sicurezza difficilmente presenti in altri servizi di questo tipo.

La promozione natalizia è quindi un’occasione imperdibile per chi desidera rafforzare la propria privacy online senza rinunciare alle prestazioni. Con uno sconto fino al 73%, ExpressVPN diventa anche un’idea regalo veramente utile, per ottenere privacy e libertà digitale durante tutto l’anno.