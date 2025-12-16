ExpressVPN sotto l'albero: super sconto natalizio per la tua privacy digitale

ExpressVPN è il regalo natalizio perfetto per donare privacy e libertà digitale. Ora è in sconto del 73%, con 4 mesi gratis.
Edoardo Damato
Pubblicato il 16 dic 2025
ExpressVPN sotto l'albero: super sconto natalizio per la tua privacy digitale

La sottrazione di dati personali e la profilazione online sono ormai rischi concreti per chi utilizza internet ogni giorno, sia da smartphone sia da computer. Per proteggersi e rendere anonima la propria navigazione serve uno strumento affidabile, ma le proposte e offerte presenti online sono tantissime e scegliere la migliore può sembrare complicato.

In occasione delle festività natalizie, ExpressVPN propone una promozione davvero vantaggiosa, con uno sconto che arriva fino al 73% sull’abbonamento biennale. Inclusi 4 mesi extra gratis. Si tratta di una VPN migliori sul mercato: ecco le sue principali caratteristiche.

Vai all’offerta di ExpressVPN

Privacy avanzata e prestazioni elevate con ExpressVPN

ExpressVPN ha innanzitutto un sistema di sicurezza costruito su infrastrutture di altissimo livello. Mette a disposizione oltre 5.000 server, che instradano i dati attraverso un tunnel cifrato, così le  informazioni in transito quando si naviga risulteranno illeggibili a soggetti esterni. L’indirizzo IP reale resta nascosto e l’identità digitale non viene esposta, una caratteristica essenziale contro utilizzi impropri dei dati personali (come i tracciamenti).

Oltre alla protezione, ExpressVPN offre un’esperienza di navigazione fluida: quando attiva, non incide negativamente sulle prestazioni dei dispositivi. La rete di server utilizza una larghezza di banda senza limiti: non si verificano interruzioni o rallentamenti anche durante attività più esigenti, come lo streaming ad alta definizione o le sessioni di gioco online. I contenuti multimediali si avviano rapidamente e la latenza rimane contenuta.

Il merito è anche dei protocolli integrati nel servizio, a partire da Lightway, sistema sviluppato dal team stesso di ExpressVPN. Garantisce una combo di velocità elevate e sicurezza difficilmente presenti in altri servizi di questo tipo.

La promozione natalizia è quindi un’occasione imperdibile per chi desidera rafforzare la propria privacy online senza rinunciare alle prestazioni. Con uno sconto fino al 73%, ExpressVPN diventa anche un’idea regalo veramente utile, per ottenere privacy e libertà digitale durante tutto l’anno.

Vai all’offerta di ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

La Danimarca vuole limitare l'uso delle VPN
VPN

La Danimarca vuole limitare l'uso delle VPN
Bug in Windows 11: WSL perde la connettività di rete con VPN attive
Business

Bug in Windows 11: WSL perde la connettività di rete con VPN attive
La VPN di Surfshark ora costa solo 1,99€ al mese con 3 mesi extra gratis
Offerte

La VPN di Surfshark ora costa solo 1,99€ al mese con 3 mesi extra gratis
VPN veloce e sicura: prezzo mai visto per ExpressVPN (-73% e 4 mesi extra)
Offerte

VPN veloce e sicura: prezzo mai visto per ExpressVPN (-73% e 4 mesi extra)
Link copiato negli appunti