Facebook for work: Meta verso la chiusura definitiva del servizio

A quanto pare Facebook for work, concorrente di strumenti come Slack o Microsoft Teams, sembra ormai essere avviato verso il viale del tramonto.

Come riportato dal sito TechCrunch, infatti, la piattaforma di Meta ha ormai una vera e propria “data di scadenza” fissata, con un processo di smantellamento che inizierà il 31 agosto 2025. A confermare quanto appena detto è stata la portavoce di Meta, Ashley Zandy, che durante un’intervista ha comunicato il giorno in cui Facebook for work cesserà di esistere.

Il servizio, precedentemente noto con il nome di Facebook @ Work, era in origine uno strumento interno al noto social network da cui prende il nome. Il rilascio al pubblico, avvenuto nel 2016, a quanto pare non ha scaldato l’utenza e, di fatto, la piattaforma tornerà ad essere utilizzata solo internamente a Meta.

Gli utenti che si affidano a questo strumento, però, avranno tempo e modi per poter trovare soluzioni alternative. Si parla, infatti, di uno strumento che dal 1 settembre 2025 fino al primo giugno 2026 resterà disponibile, anche se solo con funzioni legate a lettura ed esportazione dati, prima della cessazione definitiva dei servizi.

Per celebrare l’addio, la compagnia ha deciso di offrire uno sconto del 50% agli utenti di Facebook for work a partire da settembre. Inoltre, per facilitare la transizione dei propri clienti, Meta ha deciso di facilitare la transizione verso Workvivo, che fa parte della stessa piattaforma di Zoom.

Sebbene il servizio abbia vissuto un periodo di grande successo durante la pandemia, nei mesi successivi ha vissuto un graduale declino. La spietata concorrenza, con la presenza di competitor “ingombranti” come il già citato Teams, abbinata all’entrata in gioco di ulteriori tool, non hanno di certo facilitato le cose.

Meta, dal canto suo, oggi ha altre priorità. Il colosso tecnologico, infatti, sta concentrando le proprie energie sull’Intelligenza Artificiale.