Fatturato record nell'ultimo mese per l'app mobile di ChatGPT

Nello scorso mese di luglio l’app mobile di ChatGPT ha incassato 28 milioni di dollari netti, con una crescita del 20% rispetto al precedente mese. Un vero e proprio record che premia il lavoro svolto da sviluppatori e ingegneri di OpenAI.

A spingere l’applicazione verso questi numeri è stato prevalentemente il lancio del nuovo modello GPT-4o dello scorso maggio che, a quanto pare, ha riscosso grande successo tra l’utenza. Il nuovo modello ha la capacità di gestire tanto testo quanto voce e video, ampliando ulteriormente le capacità del chatbot.

Senza tenere conto delle spese e delle commissioni che deve affrontare OpenAI, di fatto, ChatGPT ha fatto registrare incassi per 28,9 milioni di dollari a maggio, 34 milioni a giugno e 39,9 milioni a luglio. Se tutto ciò non bastasse, a crescere sono anche gli abbonati a ChatGPT. Nel mese passato, infatti, si parla di oltre 2 nuovi milioni di abbonati a pagamento. Un altro record che sancisce il predominio di OpenAI in questo settore.

App mobile di ChatGPT? Numeri impressionanti ma che potrebbero crescere ancora

La crescita esponenziale di ChatGPT e dei suoi iscritti potrebbe non essere ancora giunta al termine. Il recente debutto della nuova modalità vocale avanzata, infatti, sta catalizzando l’attenzione di un numero enorme di persone.

Non solo: OpenAI ha anche intenzione di proporre il suo strumento nel contesto dei motori di ricerca, non solo portando una rivoluzione nel settore, ma aprendo il suo bacino d’utenza a persone finora non interessate dall’ormai celebre chatbot.

Proprio in virtù di ciò, secondo il sito di ricerca e statistica Appfigures, questo trend potrebbe prolungarsi anche nei prossimi mesi, nonostante la concorrenza sia costituita da veri e propri colossi della tecnologia come Meta, Microsoft e Google.