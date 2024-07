Finalmente OpenAI lancia la modalità vocale avanzata di ChatGPT

Nelle ultime ore OpenAI ha annunciato il lancio di una nuova funzione per ChatGPT Plus, chiamata Advanced Voice Mode, ovvero la tanto attesa modalità vocale avanzata. Questa implementazione permetterà agli utenti delle sottoscrizioni a pagamento di ChatGPT di interagire con il chatbot attraverso conversazioni vocali estremamente naturali.

Come dimostrato in fase di presentazione, la modalità vocale avanzata permette all’utente di interrompere la stessa durante la conversazione, oltre a reagire in maniera verosimile alle emozioni degli utenti. Allo stato attuale la nuova funzione è disponibile solo a un ristretto numero di tester, con OpenAI ha prevede una disponibilità per tutti gli utenti ChatGPT Plus entro il prossimo autunno.

La modalità vocale avanzata si basa su GPT-4o e rappresenta un aggiornamento importante per quanto riguarda i sistemi conversazionali finora utilizzati da ChatGPT. In passato, infatti, il tutto si limitava a un semplice sistema di conversione voce-testo. La presentazione di questa funzionalità era nell’aria da tempo, con la startup di Sam Altman che aveva presentato la stessa al pubblico lo scorso mese di maggio.

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK

— OpenAI (@OpenAI) July 30, 2024