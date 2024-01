FedEx sfida Amazon: ecco la nuova piattaforma e-commerce

FedEx, azienda americana specializzata nel trasporto e nella consegna di merce, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma e-commerce.

La stessa, battezzata fdx, sarà attiva dal prossimo autunno e, a detta della società stessa, fornirà supporto alle aziende che necessitano aiuto per gestire le proprie forniture, vendere ai clienti e gestire le consegne.

FedEx ha intenzione di fornire strumenti già esistenti, come ShopRunner (un e-commerce già proprietà del corriere), con alcune nuove funzionalità, il tutto per un’esperienza post-acquisto personalizzata. Per diversi punti di vista, fdx si propone come un’alternativa ad Amazon: una sfida alquanto ambiziosa, visto che la società creata da Jeff Bezos è da anni dominatrice incontrastata del settore.

A livello di logistica, Amazon e FedEx sono già in competizione. A tal proposito, le prime “schermaglie” tra le due aziende si sono viste nel 2019.

FedEx e Amazon: due colossi delle spedizioni in competizione

Ormai cinque anni fa, infatti, FedEx ha rifiutato di rinnovare un contratto per trasportare merci Amazon tramite FedEx Express. Poco dopo, Amazon ha proibito ai suoi venditori di utilizzare il concorrente per le consegne Prime durante le festività, revocando poi il diktat l’anno successivo.

FedEx, nel corso degli ultimi anni ha perso una fetta di mercato sempre più consistente rispetto ad Amazon, così come altri competitor del settore. Nel 2022, per esempio, FedEx e UPS insieme non hanno raggiunto il numero di consegne effettuato dall’azienda fondata a Bellevue nel 1994.

Secondo quanto affermato da Christina Meek, responsabile delle relazioni globali di FedEx, con l’introduzione di fdx l’azienda intende offrire alle aziende “Capacità e approfondimenti digitali” per controllare e gestire la fase di spedizione prodotti verso i clienti.

FedEx è una società nata a Little Rock (Arkansas) nell’ormai lontano 1971 e, allo stato attuale, conta circa 400.000 dipendenti.