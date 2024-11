Fedora KDE ottiene finalmente lo status di Edition

Fedora KDE Plasma Desktop Spin ha ufficialmente ottenuto lo status di Edition, che promette maggiore visibilità e supporto per l’esperienza KDE su Fedora Linux. In parole povere, Fedora Workstation e KDE Plasma Edition sono ora sullo stesso livello. Questo aggiornamento è stato recentemente approvato con una maggioranza assoluta di nove voti favorevoli da FESCo (organo interno del Fedora Project che supervisiona varie decisioni tecniche relative allo sviluppo di Fedora), in seguito a una richiesta aperta fatta da Neal Gompa, uno dei membri di FESCo.

Grazie al nuovo status, Fedora KDE Plasma Desktop Edition sarà ora inserita accanto alla versione principale Fedora Workstation Edition sul sito ufficiale del progetto. In questo modo verrà messa in evidenza come una scelta altrettanto importante per gli utenti. Inoltre, sarà dedicata una pagina dedicata a Fedora KDE, simile a quella per Fedora Workstation, per presentare le sue caratteristiche, i vantaggi e le capacità. Questo riconoscimento apre anche le porte al supporto di marketing, posizionando Fedora KDE alla pari con Fedora Workstation in eventi chiave della community. Ciò significa che gli utenti vedranno più attività di sensibilizzazione e promozione dedicate per KDE Plasma come opzione di ambiente desktop.

Fedora KDE: GNOME rimarrà ambiente desktop di default su Fedora Workstation

Fedora ha quindi deciso di dare maggiore visibilità e importanza al nuovo sistema operativo. La società ha infatti riconosciuto che KDE è una scelta popolare tra una parte significativa della community. Questo cambiamento significa che Fedora KDE Plasma avrà la stessa attenzione e prominenza di Fedora Workstation, che tradizionalmente usava GNOME. Fino ad oggi, infatti, quest’ultimo era considerato l’ambiente desktop predefinito di Fedora. Adesso le cose cambieranno. Come previsto, a causa di questa decisione decisione di dare più spazio a Fedora KDE Plasma come edizione separata, il Fedora KDE Special Interest Group ha accettato di ritirare la sua precedente proposta di cambiare l’ambiente desktop predefinito di Workstation da GNOME a KDE Plasma. L’intenzione è quella di mantenere GNOME come ambiente predefinito per la versione principale di Fedora Workstation, pur riconoscendo Plasma come un’alternativa valida e prominente.

Questi cambiamenti entreranno in vigore con la prossima release di Fedora 42, prevista per metà aprile 2025. Giusto per ricordarlo, nello stesso periodo è previsto anche il debutto del nuovo Anaconda Web UI Installer. Per conoscere ulteriori dettagli è necessario attendere ancora un po’ di tempo.