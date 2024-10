GNOME 48: nuovo ambiente desktop arriverà il 19 marzo 2025

Il nuovissimo ambiente desktop GNOME 47 “Denver” è stato rilasciato di recente. Tuttavia, GNOME Project ha iniziato a lavorare sulla prossima versione principale, GNOME 48, la cui data di rilascio era prevista per il 19 marzo 2025. L’ambiente desktop sarà soprannominato “Bengaluru“, in onore della città ospitante della conferenza GNOME Asia Summit 2024, che si terrà dal 6 all’8 dicembre 2024. A questo proposito, gli sviluppatori di GNOME hanno già pubblicato un calendario dedicato. Secondo il programma di rilascio, GNOME 48 alpha sarà disponibile per il test pubblico il 4 gennaio 2025. la versione beta è pianificata per il 1° febbraio, mentre la milestone Release Candidate (RC) dovrebbe arrivare il 1° marzo 2025. La data di rilascio finale del prossimo ambiente desktop è stata fissata per il 19 marzo 2025.

GNOME 48: le possibili funzionalità in arrivo nella nuova versione

Naturalmente, è troppo presto per parlare delle nuove funzionalità e dei principali cambiamenti in arrivo nell’ambiente desktop GNOME 48. Tuttavia, questa versione potrebbe implementare il nuovo sistema di gestione delle finestre innovativo che utilizza un comportamento a mosaico per il tiling. Il nuovo aggiornamento dovrebbe anche includere un visualizzatore di immagini Loupe notevolmente migliorato. Questo includerà alcune interessanti funzionalità, come nuovi controlli dello zoom che consentono agli utenti di immettere una percentuale di zoom specifica. Sarà inoltre possibile tornare al livello di zoom originale “migliore” ed elencare le scorciatoie per i livelli di zoom più comuni.

Inoltre, Lopue sta ottenendo un nuovo design sperimentale per trascinare le immagini nella finestra principale. Vi è poi un caricatore per i formati di immagini RAW e funzionalità iniziali di modifica delle immagini come il ritaglio. Naturalmente, maggiori dettagli sulle funzionalità di GNOME 48 verranno svelate nel corso del suo ciclo di sviluppo di sei mesi. Nel frattempo, gli sviluppatori di GNOME hanno in programma di rilasciare altri aggiornamenti per l’ultima serie di ambienti desktop GNOME 47. Il prossimo sarà GNOME 47.2, previsto per fine novembre o inizio dicembre 2024.