GNOME 47.1 migliora l'accessibilità delle impostazioni rapide

Il progetto GNOME ha appena rilasciato GNOME 47.1, ovvero il primo aggiornamento di manutenzione dell’ultima e migliore serie di ambienti desktop GNOME 47 “Denver“. Tale versione migliora l’accessibilità delle Impostazioni rapide e la precisione delle ombreggiature delle caselle inserite, ma correggere anche la spaziatura irregolare nelle intestazioni delle notifiche. Risolve i problemi di layout con il nuovo stile di dialogo e aggiunge il supporto per i colori di accento nell’interfaccia di configurazione del tablet. Il nuovo GNOME 47.1 migliora anche il rilevamento dei dispositivi primari preferiti, corregge la sincronizzazione esplicita con i monitor virtuali senza flussi PipeWire e migliora l’acquisizione dei dispositivi tablet.

GNOME 47.1: introdotte nuove funzionalità per le app e risoluzione di bug

Grazie all’aggiornamento a GNOME 47.1, il browser web Epiphany (GNOME Web) consente agli utenti di aggiungere segnalibri in modalità di navigazione in incognito. Inoltre, sarà possibile disabilitare le scorciatoie di navigazione, aggiungere suggerimenti alle righe dei tag dei segnalibri e tanto altro. Oltre a ciò, il file system virtuale dello spazio utente di GNOME GVFS ha ricevuto alcuni miglioramenti per la gestione di OneDrive. GNOME Software ha invece ricevuto vari piccoli miglioramenti alla finestra di dialogo di invio della revisione, plugin DKMS e snap migliorati e una correzione per la visualizzazione delle versioni per i pacchetti installati come parte di un aggiornamento. GNOME 47.1 aggiunge anche gli indicatori mancanti nella barra superiore. Inoltre, risolve un problema per cui l’impostazione “ignore-workspace” veniva reimpostata nelle estensioni Classic e Window List.

Il nuovo GNOME 47.1 aggiorna l’app GNOME Control Center (Impostazioni) per consentire nomi host FQDN nella finestra di dialogo Informazioni. Migliorare poi le miniature degli sfondi nel pannello Aspetto e risolvere un problema di ridimensionamento nella riga del formato dell’ora quando viene visualizzata in piccole dimensioni della finestra nel pannello Data e ora. Anche Il pannello Wacom delle impostazioni di GNOME è stato migliorato con il supporto HDPI per le immagini di illustrazione di tablet/stilo e non solo.

Infine, questa versione ha corretto molti bug, tra cui finestre fuori posto e ridimensionamenti casuali su monitor ridimensionati. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in GNOME 47.1 è possibile consultare la pagina con il changelog completo dell’update. Tale aggiornamento di GNOME è già disponibile nei repository software stabili di varie distribuzioni GNU/Linux popolari.