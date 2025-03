Fedora Linux 42 entra nella fase di beta testing pubblica

Fedora Project ha annunciato la versione beta della prossima release di Fedora Linux 42 per i test pubblici. Questa versione serve per mostrare le nuove funzionalità e segnalare potenziali bug. Basata sulla prossima serie di kernel Linux 6.14, la beta di Fedora Linux 42 viene distribuita con l’ambiente desktop GNOME 48 su Fedora Workstation. Inoltre, sarà disponibile anche con l’ultimo ambiente desktop KDE Plasma 6.3 su Fedora KDE Spin, che è stato promosso allo stato di edizione. Fedora Linux 42 promette anche il supporto RPM per la creazione di utenti e gruppi in base alla configurazione fornita in sysusers.d, l’unificazione di /usr/bin e /usr/sbin, l’abilitazione DNF/RPM Copy on Write per tutte le varianti e il supporto per firewalld per usare IPv6_rpfilter=loose di default per le installazioni di Fedora Workstation.

Sempre per Fedora Workstation, la prossima versione di Fedora Linux 42 introduce la transizione SDL3 e Wayland-by-default per le app SDL. L’installer Anaconda in Fedora Linux 42 è fornito come applicazione Wayland nativa. Inoltre, l’attesissimo installer Anaconda WebUI è ora predefinito su Fedora Workstation.

Fedora Linux 42: le altre novità del sistema

La prossima versione promette anche il supporto per più fotocamere MIPI (non USB) presenti su laptop e tablet x86. Vi è poi il supporto per l’impostazione della modalità kernel simpledrm di default per lo splash di avvio Plymouth, una sicurezza edk2 migliorata e il passaggio da SquashFS a EROFS per i media live di Fedora Linux. Tra le altre modifiche, Fedora Linux 42 promette binari ottimizzati per l’architettura AMD64/x86_64 (v2). Verrà introdotta una nuova edizione Fedora COSMIC con l’ambiente desktop COSMIC di System76, composef di default per Fedora Atomic Desktops e aggiornamenti automatici di default per Fedora Kinoite. Ci sono anche miglioramenti al gestore di pacchetti DNF5 con una nuova logica che rimuoverà le chiavi di repository scadute e obsolete dal sistema, l’ultima versione upstream di python-setuptools, la versione più recente di Ruby con l’obiettivo di rendere Fedora Linux la piattaforma di sviluppo Ruby superiore.

La versione finale di Fedora Linux 42 è prevista per fine aprile o inizio maggio 2025. Fino ad allora, gli utenti possono scaricare la versione beta dal sito web ufficiale. Trattandosi di una versione pre-release, non è consigliato installarla su un sistema di produzione.