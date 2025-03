GNOME 48 RC: migliori prestazioni con triple buffering dinamico

GNOME Project ha annunciato la milestone dello sviluppo della Release Candidate (RC) della prossima serie di ambienti desktop GNOME 48 prima della release finale. GNOME 48 RC include tante novità rispetto alle versioni Beta e Alpha. Ad esempio, tra cui il supporto del protocollo di gestione del colore Wayland nella finestra Mutter e nel gestore composito. Quest’ultimo ha anche ricevuto il supporto per l’attivazione della Activities Overview con il tasto Super, nonché per la centratura delle nuove finestre di default. Un’altra funzionalità introdotta il triple buffering dinamico. Ciò dovrebbe migliorare notevolmente le prestazioni dell’ambiente desktop GNOME su GPU di fascia bassa, come la grafica integrata Intel, così come sui computer Raspberry Pi.

GNOME 48 RC migliora anche il posizionamento delle finestre quando si centrano nuove finestre. Inoltre, migliora il supporto per le GPU NVIDIA quando vengono utilizzate come GPU primaria. Implementa poi il supporto per il monitoraggio della tastiera a11y e migliora il supporto dma-bufs per sessioni headless. L’update aggiunge il supporto per contrassegnare i monitor per il leasing tramite l’utility GNOME Display Control (gdctl) e le impostazioni di luminanza in uscita. Un altro cambiamento importante in GNOME 48 RC è l’inclusione del file manager Nautilus (Files), che mancava nelle pre-release Beta e Alpha.

GNOME 48 RC: le novità per le app dell’ambiente desktop

Tra le altre novità della nuova versione GNOME Control Center (Impostazioni) ha ricevuto la finestra di dialogo frontend Global Shortcuts Provider nel pannello App. Include anche un’interfaccia utente per le impostazioni di luminanza HDR nel pannello Display e supporto per la nuova API DBus UPower power-profiles-daemon nel pannello. Con GNOME 48 RC, GNOME Shell ha ricevuto supporto per il raggruppamento delle notifiche per app e non solo. Il visualizzatore di documenti Evince 48 ha ricevuto un supporto migliore per i parametri di apertura di Adobe PDF. Inoltre, gnome-backgrounds è stata aggiornata per ripristinare lo sfondo predefinito in JPEG anziché JPEG-XL.

GNOME Maps 48 ha ricevuto definizioni POI di modifica OSM aggiornate, così come scudi autostradali aggiornati da OpenStreetMap-Americana. GNOME Remote Desktop 48 ha ricevuto il supporto per AVC444 codificato in hardware, gnome-settings-daemon ha ricevuto schemi per scorciatoie globali e GNOME Software 48 ha ricevuto miglioramenti alla gestione degli errori per l’avvio delle app e gli aggiornamenti della distribuzione e per il controllo dei permessi Flatpak per D-Bus.

Con GNOME 48 RC, GNOME Text Editor 48 ha ricevuto modifiche all’interfaccia del pulsante “Apri” per consentire una migliore riduzione della finestra a dimensioni ridotte. Loupe 48 consente ora agli utenti di ridurre le dimensioni della selezione di ritaglio dai bordi quando si utilizzano proporzioni fisse. Infine, Orca 48 ha ricevuto miglioramenti alla presentazione con revisione e ripristino del mouse in risposta alla distruzione degli oggetti negli elenchi scorrevoli. Per maggiori informazioni su questa nuova Release Candidate, gli utenti possono consultare la pagina dell’annuncio di rilascio. È possibile testare questa versione scaricando la ISO di GNOME 48 RC sul PC. La versione finale del nuovo ambiente desktop è prevista per il 19 marzo 2025.